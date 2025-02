Fechet îi trimite la muncă de teren pe directorii care iau "salarii nerușinate": "Prima de 100.000 de euro nu e un caz izolat"

Ministrul Mediului Mircea Fechet a declarat, vineri, la Antena 3 CNN că "nu ar strica dacă directorii de direcții silvice s-ar duce să facă muncă de teren". FOTO: INQUAM PHTOS George Călin

Ministrul Mediului Mircea Fechet a declarat, vineri, la Antena 3 CNN că "nu ar strica dacă directorii de direcții silvice s-ar duce să facă muncă de teren", ca "să nu mai fie unii cu sapa, alții cu mapa". El a spus că a cerut demisia directorilor care au dus la declinul Regiei Pădurilor în ultimii 20 de ani și a adăugat că pregătește un proiect de lege ca să fie corectate "anomaliile primelor nerușinate", pentru că "sunt mii de astfel de cazuri".

„Am cerut public demisia acelor directori care asistă pasiv la declinul Regiei de peste 20 de ani și care n-au făcut mare lucru până acum. Am cerut să fie trimiși acolo unde-i cel mai greu, acolo unde sunt direcțiile cele mai complicate, pentru că eu cred că nu strică ca și directorii, din când în când, să mai facă și muncă de teren. Am mai solicitat, de asemenea, să fie de urgență evaluați și revocați, acolo unde e cazul, toți directorii de direcții silvice neperformante. Unii pierd 1.000.000 lei pe săptămână, aproximativ, iar acest lucru nu poate fi susținut la nesfârșit de acele ocoale silvice sau de acele direcții silvice care își fac treaba. Unii muncesc, alții nu muncesc, unii sunt cu sapa, alții sunt cu mapa. Eu cred că trebuie să avem mai multă activitate în teren și mai puțin activitate în birouri”, a declarat Fechet.

Ministrul a susținut încă odată că trebuie oprite bonificațiile, premiile, „aceste prime nerușinate, pentru că sunt mii de astfel de cazuri”.

„Ele nu sunt izolate. Prima de 100.000 euro despre care se tot vorbește pe la televizor nu e un caz izolat. Sunt zeci de astfel de situații, poate nu chiar de 500.000 lei, dar sunt de 400.000 de 450.000. Modificarea legislației primare, de la statutul personalului silvic și pregătim deja un proiect de text legislativ care să corecteze aceste anomalii. După care, bineînțeles că și contractul colectiv de muncă, câtă vreme va conține prevederi în afara legii, nu poate decât să fie modificat în consecință”, a adăugat Fechet.

Reorganizarea Romsilva începe de sus în jos, iar acesta este și unul dintre motivele pentru care am respins propunerea primită din partea conducerii Regiei, prin care 1.200 persoane și-ar pierde locurile de muncă, dintre care mai bine de jumătate ar fi pădurari, a susținut joi ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

„Există o singură metodă prin care însănătoșim Romsilva: să plece acasă toți cei care au avut decizia în mâinile lor, dar au asistat pasiv, ani la rând, la declinul Regiei Naționale a Pădurilor!

Cer public demisia directorilor de la Departamentele Economic, Fond Forestier, Investiții și Comercial! De asemenea, mă aștept ca toți directorii de la Direcțiile Silvice în dreptul cărora s-au acumulat în ultimii ani minusuri în loc de plusvaloare adusă Regiei, să își scrie demisiile și să le înainteze conducerii în cel mai scurt timp. Reorganizarea Romsilva începe de sus în jos!

Acesta este și unul dintre motivele pentru care am respins propunerea pe care am primit-o din partea conducerii Regiei, căreia i-a luat o săptămână să schițeze un plan de redresare mult mai puțin ambițios decât ce are nevoie acum Romsilva. Un plan prin care, până la sfârșitul anului, 1.200 persoane și-ar pierde locurile de muncă, dintre care mai bine de jumătate ar fi pădurari, și care a luat în calcul inclusiv tăierea unor posturi vacante. Astfel de măsuri nu salvează Regia, cel mult prelungesc momentul până se atinge pragul dezastrului”, a scris, joi, Mircea Fechet, pe pagina sa de Facebook.