Găinușa de alun a reapărut în Parcul Natural Bucegi, după o perioadă lungă de absență

Imagini rare și frumoase cu o ieruncă în Parcul Natural Bucegi, într-o filmare realizată de către colegul nostru Vali Bălan. Ierunca, cunoscută și ca găinușa de alun, este o pasăre rară și foarte greu de întâlnit în natură. Trăiește la limita pădurilor de foioase cu cele de rășinoase, preferând pădurile dese. Se hrănește cu fragi, zmeură, afine, lujeri fragezi și muguri, iar uneori cu insecte și viermi. Femelele și masculii se aseamănă, singura diferență fiind o gușă neagră și mărginită cu alb la masculi. Au o greutate de circa 500 de grame, sunt monogami, iar împerecherea are loc toamna, masculul având un ritual de împerechere spectaculos. Parcul Natural Bucegi, situat în centrul țării, este unul din cele 22 de parcuri administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Parcul are o suprafață de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt păduri. credit: Vali Bălan, Parcul Natural Bucegi Meeting a rare hazel grouse in Bucegi Nature Park, in Romania