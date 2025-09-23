Imagini dezolante: Încă un lac celebru din România rămâne fără apă

Barajul Paltinu. Foto: Apele Române/Facebook

Barajul Paltinu, de pe Valea Doftanei, este puternic afectat de secetă. Din cauza precipitaților reduse, nivelul de umplere al barajului a scăzut la doar 36%. Seceta care afectează lacul de acumulare poate fi observată în imaginile publicate de Apele Române.

„În spațiul hidrografic Buzău-Ialomița, ne confruntăm cu un regim hidrologic deficitar. Volumul apei în acumularea Paltinu este în prezent de 18,6 milioane m³ (36% coeficient de umplere, cel mai scăzut din ultimii 6 ani) și va ajunge la aproximativ 15 milioane m³ până la sfârșitul lunii septembrie”, transmit Apele Române Buzău-Ialomița.

„Pentru verificarea echipamentelor barajului (vanele golirii de fund), nivelul apei va fi coborât temporar la cota 620 mdM. Alimentarea cu apă a populației și a folosințelor din aval, inclusiv municipiul Ploiești și orașul Breaza, este asigurată în continuare fără restricții. Volumul normal de exploatare a lacului este de 51,5 milioane m³, iar după verificări, nivelul va fi readus treptat la normal, conform prognozelor debitelor afluente”, se mai arată în mesajul publicat pe rețelele sociale de Apele Române.

Barajul Paltinu a fost construit între 1966 și 1971. La piciorul barajului s-a executat o centrală hidroelectrică cu o putere instalată de 10 MW. Centrala este echipată cu două turbine de tip Francis.