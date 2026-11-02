Islanda simulează un posibil dezastru climatic, provocat de colapsul AMOC. „E o amenințare directă la adresa securității naționale”

2 minute de citit Publicat la 19:47 02 Noi 2026 Modificat la 20:10 02 Noi 2026

Islandezii au făcut exercițiul pentru a găsi măsuri în cazul opririi, tot mai probabile, a AMOC, sau așa-numita „circulație meridională de răsturnare a Atlanticului”, prin care curenții oceanici transportă apele calde spre nord și cele reci, spre sud, din cauza creșterii temperaturilor globale. Foto: Getty Images

Oficialii guvernului islandez s-au reunit la mijlocul lunii octombrie în cadrul unui „joc de război” mai puțin obișnuit, dar de o importanță deosebită pentru securitatea națională a Islandei. Scopul exercițiului nu a fost, de data asta, testarea unui răspuns la un atac cibernetic, sau la posibila pătrundere în apele teritoriale a unui submarin rus, ci simularea unei situații de criză provocate de oprirea AMOC, sau așa-numita „circulație meridională de răsturnare a Atlanticului”, prin care curenții oceanici transportă apele calde spre nord și cele reci, spre sud, informează Gizmodo.

AMOC (de la „Atlantic Meridional Overturning Circulation” - Circulația Meridională de Răsturnare a Atlanticului) reprezintă vastul sistem de curenți oceanici care transportă apele calde, de la tropice, spre nord, la suprafață, și apele reci spre sud, în adâncurile Atlanticului, care joacă un rol esențial în reglarea climei globale.

Factorii decizionali din Islanda s-au reunit astfel, pe 15 octombrie, la simularea organizată de Ministerul islandez al Mediului, Energiei și Climei, pentru a găsi măsuri în cazul opririi, tot mai probabile, a AMOC, din cauza creșterii temperaturilor globale.

AMOC aduce la suprafață apele reci din adâncurile Atlanticului și le transportă spre zonele tropicale, pe măsură ce apa de suprafață mai caldă se îndreaptă spre nord.

Experții climatici avertizează că, o reducere semnificativă a curenților AMOC ar putea aduce peste întreaga peninsulă a Scandinaviei temperaturi de peste -50 de grade Celsius.

„Unul dintre rolurile cheie ale guvernului este să identifice amenințările și să pregătească societatea pentru ele. Așa abordăm erupțiile vulcanice și epidemiile, și același lucru ar trebui să se aplice și riscurilor climatice”, a explicat Jóhann Páll Jóhannsson, Ministrul Mediului, Energiei și Climei din Islanda, într-un comunicat.

„Prin revizuirea scenariilor, identificarea vulnerabilităților și exersarea răspunsurilor, putem vedea mai bine unde ne aflăm și ce trebuie consolidat cel mai urgent,” a continuat Jóhannsson.

Un raport ONU publicat recent arată că depășirea pragului de încălzire globală este „iminentă și inevitabilă”.

Schimbările radicale ale acestor curenți atlantici nu sunt deloc noi. O perturbare anterioară, conform unui studiu din 2004, a oprit aproape sau complet AMOC, cu aproximativ 17.500 de ani în urmă. O altă scădere bruscă și scurtă a avut loc în urmă cu aproximativ 12.700 de ani, conform experților climatici Jim Hall și Brenden Jongman, de la Universitatea Oxford.

În prezent, pentru țările în curs de dezvoltare, aflate în regiunile ecuatoriale, schimbările climatice provoacă deja crize alimentare, iar accesul la apă curată și potabilă este periclitat. insecuritatea alimentară și amenință accesul la apă curată.

Deși consecințele unui colaps AMOC ar arăta cu totul diferit în Islanda, experții iau în calcul, pe lângă problemele legate de securitatea alimetară și amenințările asupra infrastructurii și transportului internațional.

„Aceasta este prima dată când un fenomen specific legat de climă a fost adus formal în fața Consiliului Național de Securitate ca o potențială amenințare existențială”, a spus Jóhannsson. „Este o amenințare directă la adresa rezilienței și securității noastre naționale”.