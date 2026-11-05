Ministra Mediului acuză ONG-urile care întârzie proiecte energetice. Ce se întâmplă cu hidrocentrala de pe Jiu, blocată de 10 ani

5 minute de citit Publicat la 21:04 05 Noi 2026 Modificat la 21:04 05 Noi 2026

Ambele hidrocentrale de la Bumbești și Dumitra ar avea împreună o putere de 65 de MW. Sursă foto: captură video Facebook - Natalia Intotero

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că hidrocentrala Bumbești-Livezeni ar putea fi finalizată în aproximativ doi ani. Aceasta a mai explicat că proiectul va fi dus până la capăt, cu respectarea legislației de mediu și a normelor europene, deși în instanță sunt în continuare pe rol mai multe procese inițiate de organizațiile de mediu. Declarațiile au loc în contextul în care ministrul a efectuat astăzi o vizită de lucru la hidrocentrale Bumbești și Dumitra de pe râul Jiu.

Ambele hidrocentrale de la Bumbești și Dumitra ar avea împreună o putere de 65 de MW.

Deși lucrările au început în urmă cu mai mulți ani, șantierul a fost blocat după ce organizațiile de mediu au obținut în instanță anularea acordului de construire.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a explicat la Antena 3 CNN că lucrările la hidrocentrala Bumbești-Livezeni au fost realizate până în 2017, în funcție de fondurile alocate de statul român.

„Am fost astăzi la Bumbești-Livezeni, la Dumitra, pentru a mă asigura că acest proiect, care a obținut acordul de mediu și în spatele acestui acord de mediu stau avizele de specialitate din instituțiile din subordine. Va fi dus la finalizare, așa cum ne-am angajat prin oferta de guvernare, cu respectarea legislației de mediu, a legislației Uniunii Europene și, foarte important, ca la momentul finalizării va exista monitorizare din partea ANAR în ceea ce privește respectarea mediului”, a declarat Natalia Intotero.

Întrebată de ce o hidrocentrală despre care s-a afirmat că este finalizată în proporție de 99% nu poate fi pusă în funcțiune, după ani de procese, Natalia Intotero a spus că reprezentanții Hidroelectrica i-au transmis că investiția ar urma să fie gata în aproximativ doi ani.

„Da, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, până în 2017, acolo s-au efectuat lucrări atât cât a dat statul român, prin intermediul anilor, sume de bani pentru aceste investiți. Din 2017 au fost pe rol în instanță procese.

Legea care a fost dată în acest an de către Parlamentul României permite accelerarea acestor investiții declarate de importanță strategică națională. Este una dintre aceste investiții în timp ce se derulează procesele, dar ceea ce este foarte important, că acordul de mediu, chiar dacă a fost obținut în 2025, el ulterior a fost atacat în instanță.

Și, repet, acest acord de mediu are în spate avizele de la instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, cu respectarea legislației Uniunii Europene”, a mai adăugat aceasta.

Ea a precizat că:

„Au fost mai multe procese. Ieri a fost un câștig la Ploiești, din ceea ce am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean Gorj. Desigur, e dreptul societății civile.

Noi respectăm opiniile dânșilor, însă ceea ce vreau să spun că investițiile de importanță strategică pentru România trebuie să fie finalizate”, a explicat Natalia Intotero.

Potrivit acesteia, lucrările vor fi finalizate, chiar și în condițiile în care există procese în desfășurare.

„Din discuțiile purtate cu colegii de la Hidroelectrica ne-au spus că această investiție va fi finalizată în aproximativ doi ani, pentru că ei acum au terminat studiul de fezabilitate, adică au continuat lucrările. Asta am încercat să vă spun înainte.

A fost o modificare legislativă inițiată chiar de domnul fost lider de grup, un proiect de lege care a trecut de Parlamentul României, prin care aceste investiții declarate de importanță strategică, pot să își urmeze cursul cu avize, autorizații, studii de fezabilitate, în paralel cu procesele care se derulează din partea societății civile”, a mai adăugat Natalia Intotero.

Hidrocentrala Bumbești-Livezeni este aproape finalizată

Hidroelectrica a anunțat în luna mai a anului 2024 că finalizarea proiectului Bumbeşti-Livezeni va asigura injectarea în Sistemul Energetic Naţional (SEN) a unei cantităţi de energie electrică curată de circa 259 GWh/an, energie care va acoperi necesarul a peste 85.000 gospodării şi care va contribui la reducerea gazelor cu efect de seră cu peste 200.000 tone/an.

„În perioada 28-30 aprilie a avut loc o vizită de lucru a Secretarului de stat în Ministerul Energiei, Marius Negru, la amenajarea Hidroelectrica de la Bumbeşti Livezeni, acesta fiind însoţit de Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica, de Marius Grecu -Inginer Şef Uzină la Târgu-Jiu, precum şi de alţi reprezentanţi locali ai companiei.

Cu prilejul evenimentului, la iniţiativa secretarului de stat Marius Negru, au fost invitaţi la discuţii reprezentanţi ai autorităţilor locale implicate în re-emiterea autorizaţiei de construire pentru amenajarea hidro-energetică Bumbeşti-Livezeni, scopul demersului fiind acela de a pune în acord părţile implicate şi de a accelera procesul de autorizare.

Au participat Cosmin Popescu, preşedinte Consiliul Judeţean Gorj, Alexandru Camui, arhitect şef Consiliul Judeţean Gorj, Marin Şerban, director al Administraţiei Parcului Naţional Defilul Jiului, Bogdan Lazie, director direcţia avizări DRDP Timişoara, Gheorghe Enache, consilier Ministerul Energiei, Nica Alexandru şi Lucian Raban - Reţele Banat",au transmis la momentul respectiv reprezentaţii companiei, a relatat Agerpres.

Reprezentanţii Hidroelectrica au mai precizat atunci că, în cazul proiectului AHE Bumbeşti - Livezeni, Curtea de Apel Bucureşti a admis în data de 14 decembrie 2017, recursul unor ONG-uri de mediu şi a anulat autorizaţiile de construire emise de consiliile judeţene din Hunedoara şi Gorj, decizia fiind definitivă, deşi lucrările erau realizate deja în proporţie de circa 90%.

„Punerea în funcţiune a amenajării este astăzi posibilă în condiţiile declarării proiectului ca fiind de utilitate publică şi interes naţional, printr-o Hotărâre de Guvern emisă în acest an.

Finalizarea proiectului va asigura injectarea în SEN a unei cantităţi de energie electrică curată de circa 259 GWh/an, energie care va acoperi necesarul a peste 85.000 gospodării şi care va contribui la reducerea gazelor cu efect de seră cu peste 200.000 tone/an”, menţionează compania.

Important de menționat este faptul că hidrocentralele istorice de la Răstorița, Bumbești-Livezeni și Surduc au fost începute în perioada comunistă.

Cu toate acestea, lucrările au fost înghețate timp de 9 ani, după ce organizațiile de mediu au obținut în instanță anularea acordului de construire.

Concret, mai multe organizații neguvernamentale au contestat în instanță avizul de mediu, susținând că proiectul nu respectă noile reguli. Lucrările au fost oprite în 2017, iar de atunci au urmat nouă ani de procese.

Între timp, autoritățile au modificat proiectul, iar recent au obținut prima decizie favorabilă în instanță. Hotărârile nu sunt definitive, însă autoritățile au transmis că procedurile de autorizare și continuare a lucrărilor pot fi reluate.