Răsturnare de situație în scandalul „țeava de pe plaja Năvodari”: Ministra Mediului arată unde duce și ce au mai descoperit inspectorii

3 minute de citit Publicat la 14:00 24 Iun 2026 Modificat la 14:00 24 Iun 2026

Ministra Mediului a arătat unde duce țeava îngropată ilegal pe plaja de la Năvodari. Sursa foto: Diana Buzoianu via Facebook

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, susține că investigațiile declanșate după scandalul „țevii de la Năvodari”, care a stârnit controverse în urmă cu câteva luni, au scos la iveală noi nereguli grave. Într-o postare publicată miercuri, oficialul afirmă că instalația descoperită pe plajă era conectată la o construcție care ar fi fost ridicată în baza unor documente considerate nelegale de Inspectoratul de Stat în Construcții.

„Mai țineți minte celebra țeavă de la Năvodari? Ducea la o clădire ilegală”, și-a început Diana Buzoianu mesajul publicat pe rețelele sociale.

Ministra a reamintit dezbaterea publică provocată de conducta descoperită pe litoral și a criticat pozițiile celor care au susținut că nu ar exista probleme legate de aceasta.

„Mai țineți minte, da, țeava care a făcut înconjurul internetului și a împărțit lumea în două – și erau câțiva oameni politici care argumentau solemn că nu e nicio problemă, că știu ei sigur că ducea în mare doar apă de epuisment (de șantier)? Știu precis că am folosit cuvântul «porcării» atunci. Și porcăriile nu s-au terminat cu țeava îngropată. Nu. Porcăriile abia începeau și duceau către alte ilegalități mai mari”, a scris aceasta.

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Potrivit Dianei Buzoianu, la verificările efectuate în teren în luna martie, proprietarii construcției nu au fost găsiți, însă inspectorii au revenit ulterior și au stabilit legătura dintre conducta respectivă și o clădire aflată pe plajă.

„Țeava provenea de la o clădire în construcție ai cărei proprietari au fost de negăsit în martie, la vizita pe teren. Dar inspectorii ABADL și Inspectoratul de Stat în Construcții au mers și ulterior pe teren și – ce să vezi? – Țeava era «atașată» de un imobil cu funcțiunea de popas pescăresc – cherhana – care pare că are toate caracteristicile unei construcții ilegale pe plajă”, a precizat ministra.

Inspectoratul de Stat în Construcții: certificatul de urbanism și autorizația ar fi fost emise nelegal

Diana Buzoianu afirmă că Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat nereguli atât în certificatul de urbanism, cât și în autorizația de construire emise de Primăria Năvodari.

„În fapt, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că atât certificatul de urbanism, cât și autorizația de construire emise de Primăria Năvodari în 2023, respectiv 2024, sunt nelegale și a solicitat anularea lor”, a transmis aceasta.

Ministra a publicat și fragmente din procesele-verbale întocmite de inspectori, care arată că terenul pe care a fost ridicată construcția era supus unor restricții urbanistice.

Potrivit documentelor citate de aceasta:

„în Certificatul de Urbanism se menționează că acesta a fost emis în baza P.U.G., însă în PUG terenul face parte din ZONA DE ȚĂRM, ÎN CADRUL ZONEI TAMPON”;

„terenul studiat a fost cuprins în zona de studiu a mai multor Planuri Urbanistice Zonale aprobate prin HCL. În aceste documentații de urbanism, pe planșele aferente, terenul studiat face parte din ZONA REZERVATĂ PROMENADĂ NĂVODARI / TEREN REZERVAT PROMENADĂ NĂVODARI”;

„în Certificatul de Urbanism se menționează: Conform OUG nr. 202/2002, terenul se află în zona în care sunt interzise orice fel de construcții definitive”.

„Și voi vedeți în poză o construcție modulară ușor demontabilă care nu e pe plajă, așa-i?”, a comentat ironic ministrul Mediului.

Proces pentru anularea autorizației de construire

În mesajul său, Diana Buzoianu a rezumat concluziile verificărilor efectuate până în prezent.

„Pe scurt, ce a fost găsit acolo: o țeavă îngropată ilegal (da, era ilegală) ducea către o construcție ilegală, construită pe un teren unde scria negru pe alb în documente că e ilegal să construiești acolo.”

Potrivit acesteia, Prefectura Constanța a deschis deja o acțiune în instanță împotriva Primăriei Năvodari și a societății care construia cherhanaua.

„Prefectura Constanța a acționat deja în judecată Primăria Năvodari și societatea care construia acea cherhana, pentru anularea autorizației de construcție. Le mulțumesc pe această cale și Prefectului și Inspectoratului de Stat în Construcții pentru că iau măsuri pentru a fi respectată legea”, a transmis ministra.

În final, Diana Buzoianu a dat asigurări că va continua să urmărească astfel de cazuri și să semnaleze eventualele nereguli.

„Eu n-am întors niciodată ochii de la porcării și vă asigur că voi continua să acționez la fel și pe viitor”, a concluzionat aceasta.