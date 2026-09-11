Romania Unfolds, episodul 7: Trei modele prin care țara noastră își protejează biodiversitatea

Foto: Captură Antena 3 CNN

Biodiversitatea nu înseamnă doar decor. De natură depind apa pe care o bem, resursele pe care le folosim și, în cele din urmă, calitatea vieții noastre. Aceasta este și tema noului documentar din seria Romania Unfolds, inițiată de o companie de utilități publice. Filmul prezintă trei exemple concrete de protejare a biodiversității: pajiști conservate prin practici agricole tradiționale, ecoducte care refac traseele naturale ale animalelor și o stație de tratare a apei unde sute de specii de plante și animale și-au găsit habitatul în jurul unei infrastructuri esențiale pentru oraș.

Oamenii nu sunt întotdeauna doar o presiune asupra naturii, ci pot deveni parte din soluție. Aceasta este perspectiva asupra biodiversității de la care a pornit episodul 7 din mini seria Romania Unfolds, inițiată de o companie de utilități publice.

„Protejarea biodiversității ține de conștientizarea impactului pe care proiectele de infrastructură îl au asupra naturii, asupra ecosistemelor”, a spus Valentin Zaharia, directorul tehnic al companiei.

Documentarul prezintă trei exemple care arată cum protejarea naturii poate merge mână în mână cu activitatea umană: de la pajiști întreținute prin practici agricole tradiționale și ecoducte care le permit animalelor să traverseze în siguranță, până la o stație de tratare a apei unde sute de specii de plante și animale coexistă cu o infrastructură esențială.

„Protejarea biodiversității nu este un obiectiv de business separat. Este integrat în modul în care ne desfășurăm activitatea, în gestionarea resurselor de apă și de energie și în deciziile pe care le luăm cu privire la modul în care operăm și modernizăm infrastructura. Stația de tratare de la Arcuda este dovada că putem asigura servicii esențiale pentru milioane de oameni și, în același timp, să protejăm biodiversitatea”, a mai spus el.

Prin cel de-al șaptelea episod, Romania Unfolds continuă să aducă în prim-plan inițiative locale care transformă principiile dezvoltării durabile în acțiuni concrete și arată cum grija pentru natură poate deveni parte din felul în care comunitățile se dezvoltă și își gestionează resursele.

