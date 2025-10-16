Un secretar de stat dă vina pe virgulă pentru problemele de colectare separată a deșeurilor: "Apare peste tot unde e și o obligație"

România stă prost la reciclarea deşeurilor, a afirmat, joi, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop. FOTO: Getty Images

România stă prost la reciclarea deşeurilor, a afirmat, joi, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop. Potrivit acestuia, cantitatea generată de deşeuri este mai mare decât cele cinci milioane de tone pe an care se vehiculează în raportările publice. De asemenea, el a adăugat că în legile care impun o obligație apare mereu și o virgulă care dă permisiunea de a o ocoli.

"Pe statisticile naţionale şi prin comparaţie la nivel european, România stă prost în ceea ce înseamnă reciclarea deşeurilor. Cu toate acestea, paradoxal, o lacună ne ajută şi anume incapacitatea noastră de a raporta corect. Personal, am convingerea că reciclăm mai mult decât apare în statistici, dar şi producem mai multe deşeuri. De fiecare dată când apare o ştire despre o descindere într-o zonă în care se face gestionare neconformă sau despre deşeuri găsite în natură, acele cantităţi ne scapă din raportări. Aşadar, cantitatea generată de deşeuri este mai mare decât cele cinci milioane de tone pe an care se vehiculează în raportările publice. Probabil, la asta se mai adăugă cam un milion de tone pe an. Deci, în loc de cinci milioane de tone de deşeuri generate pe an, probabil că avem vreo şase milioane de tone şi în loc de două milioane şi jumătate de tone de ambalaje puse pe piaţă şi reciclate, probabil că avem ceva mai mult", a explicat secretarul de stat, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, cifrele statistice sunt generate de anumite cauze. "Una, care este de obicei invocată şi de Comisia Europeană, este aceea că guvernanţa acestui sistem este destul de slabă spre inexistentă pe anumite segmente. Asta înseamnă o lipsă de coerenţă la nivel naţional.

Suntem prinşi între viziunea de a avea un sistem unic, unitar, identic peste tot, aşa cum eram obişnuiţi sau prin excepţie în cazul RetuRo, care ne arată un sistem unitar la nivel naţional, şi extrema cealaltă, prin care dorim autonomie locală, management local, procese funcţionale la nivelul fiecărei primării sau asocieri de primării, sub forma a unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare, dar, din păcate, nu se întâmplă", a arătat Raul Pop.



El consideră că sistemul privind managementul deşeurilor trebuie aplicat în mod unitar.



"Suntem prinşi în această dilemă, vrem autonomie locală, dar pe alocuri, sau care nu performează în multe locuri, în ceea ce priveşte colectarea separată sau trebuie să venim cu o presiune suplimentară ca toate primăriile să aibă o abordare uniformă la nivel naţional", a remarcat Pop.

Conform secretarului de stat, legislaţia specifică este interpretabilă.



"Dacă o să citiţi legislaţia de deşeuri, peste tot unde apare o obligaţie, mai este şi o virgulă care îţi înmoaie obligaţia respectivă sau chiar ţi-o face inutilă. Spre exemplu, se va face colectare separată acolo unde condiţiile fizice, economice şi tehnice o permit. Cu alte cuvinte, se va face colectare separată dacă se vrea. Cam aşa se traduce, în practică, în mintea decidentului local. Trebuie să se schimbe asta. Avem un flux de colectare separată şi de finanţare pentru ambalaje, avem altul pentru echipamente electrice asemănător, dar nu identic, avem altul pentru baterii şi acumulatorii, o să mai avem altul asemănător, dar nu identic, pentru anvelope, altul pentru deşeuri textile, şi aşa mai departe. Ajungem într-o situaţie în care îţi trebuie doctorat ca să poţi să pui deşeurile separat. Şi asta nu-i normal. Nu are cum să facă sistemul să funcţioneze", este de părere secretarul de stat.



El a precizat că Ministerul Mediului încearcă să uniformizeze "aceste abordări, să elimine ambiguităţile de legislaţie, astfel încât să nu mai fie la libertatea oricui să decidă dacă vrea sau nu vrea să aplice legea".



Raul Pop a menţionat, totodată, că sunt deja vizibile investiţiile suplimentare de control, referindu-se la dotările suplimentare pe care la primeşte Garda de Mediu. "Însă, pe partea de administrare şi de control, de impunere a legii, capacitatea noastră de intervenţie este finită şi limitată, şi mult mai mică decât necesarul de suport pe care trebuie să-l oferim în societate", a mai spus secretarul de stat.



Club Antreprenor şi Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management şi reciclare a deşeurilor, ediţia a V-a, la care au mai participat Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager, RetuRO SGR, Elena-Gaspar Ion, preşedinte la Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor, Mihai Stoica, Director Executiv la Asociaţia 2Celsius şi Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociaţia Viitor Plus.