Alertă de vânt puternic în 6 județe: ANM a emis cod galben. HARTA zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă până diseară în șase județe din Nord-Estul țării.
Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 - 06 noiembrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău
Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h.