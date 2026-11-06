Alertă de vânt puternic în 6 județe: ANM a emis cod galben. HARTA zonelor vizate

Modificat la 10:21 06 Noi 2026

Publicat la 10:01 06 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 10:01 06 Noi 2026 Modificat la 10:21 06 Noi 2026

ANM a emis un nou cod galben de vânt. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă până diseară în șase județe din Nord-Estul țării.

Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 - 06 noiembrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h.