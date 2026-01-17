ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria măsurătorilor din România

Anul 2025 se înscrie între cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor din România / FOTO: Getty Images

Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă și episoade de precipitații intense) care confirmă o tendință de încălzire accelerată și o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, anul 2025 se înscrie între cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C și o abatere pozitivă de +1,22°C față de media 1991-2020.

Intervalul 2012-2025 reprezintă cea mai caldă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria observațiilor meteorologice naționale, ceea ce indică o schimbare structurală a regimului termic, excluzând ipoteza unei fluctuații izolate, menționează sursa citată.

„Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinație tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei și ploi violente într-un timp foarte scurt. Acest lucru ne obligă să regândim modul în care gestionăm apa, solul și infrastructura de protecție împotriva dezastrelor.

Încă din prima zi a mandatului meu am căutat să aduc alături de Ministerul Mediului specialiști de anvergură în domeniul schimbărilor climatice, capabili să ofere soluții bazate pe știință și date solide. Este o premieră pentru instituția noastră faptul că astfel de experți au fost cooptați.

În perioada viitoare vom prezenta primul rezultat concret al muncii din ultimele luni: normele de gestionare a pădurilor care sunt tot mai afectate de schimbările climatice”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, citată în comunicat.

2025 a adus și episoade de precipitații extreme

Conform ANM, tendința este clară pe termen lung, în condițiile în care, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54°C față de perioada 1981-2010, iar în București cu +0,49°C. Această evoluție s-a tradus în recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier și anual.

„Luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu șase avertizări generale de cod roșu și valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase stații din sudul și vestul țării. În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depășit 150 km/h în Banloc și 100 km/h în mai multe zone montane și vestice”, se mai precizează în document.

ANM precizează că seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului.

„Au fost șapte luni secetoase, iar iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitații față de media climatologică de 90,5 mm. Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel național, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitații”, se mai arată în document.

La polul opus, 2025 a adus și episoade de precipitații extreme.

„Luna mai a fost una dintre cele mai ploioase din ultimele decenii, iar octombrie 2025 a stabilit noi recorduri regionale și naționale. În prima decadă a lunii octombrie, la 51 de stații meteorologice s-au înregistrat peste 100 l/mp, iar în mai multe locații au fost depășite maxime istorice de precipitații în 24 de ore.

Această alternanță între secetă și ploi torențiale explică și numărul ridicat de avertizări meteo: în 2025 au fost emise 170 de avertizări generale (14 de cod roșu) și 3.521 de avertizări nowcasting (77 de cod roșu), cel mai ridicat nivel din ultimii ani”, se mai precizează în comunicat.