ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 08:45 10 Oct 2025 Modificat la 08:45 10 Oct 2025

Vremea se schimbă de la jumătatea lunii octombrie/ sursă foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 13 octombrie - 10 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute în zilele următoare, iar mai apoi se vor încadra în cele specifice pentru această perioadă.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.