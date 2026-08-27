ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi torenţiale şi de vânt puternic pentru mai multe regiuni din România. HARTA zonelor vizate

ANM a emis atenţionări Cod galben. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii de la ANM au transmis, joi, două atenţionări Cod galben valabile în mai multe regiuni din ţară. Astfel, în intervalul 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01.00, a fost emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi ploi torenţiale pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali. Iar pentru vineri, în intervalul orar 08.00 - 20.00, a fost emis un Cod Galben ce vizează intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 27 august, ora 10 – 28 august, ora 01.

Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și Orientali

În cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...50

l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cod galben de intensificări ale vântului

Interval de valabilitate: 28 august, ora 08 – 28 august, ora 20

Zone afectate: Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei

Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.