ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi torenţiale, vânt puternic, dar şi de caniculă pentru mai multe regiuni. HARTA zonelor vizate

ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi torenţiale, vânt puternic. Foto: Getty Image

Meteorologii de la ANM au emis atenţionări Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului, dar şi de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabile în mai multe zone din ţară. În perioada 30 august, ora 13.00 – 30 august, ora 20.00, va ploua torenţiale şi va bate vântul puternic în Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei, iar în intervalul 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21, vor fi temperaturi caniculare în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Interval de valabilitate: 30 august, ora 13 – 30 august, ora 20

Zone afectate: local Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei

În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat 25...30 l/mp.

Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania și zonele submontane ale Moldovei, potrivit ANM.

Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Zone afectate: Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei

Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Notă: Duminică (30 august), în regiunile vestice și sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.