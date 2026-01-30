ANM a emis cod galben de ceaţă densă în 6 judeţe, vineri dimineaţa

Nu doar şoferii trebuie să fie mai vigilenți, ci şi pietonii, au transmis autorităţile. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, ce vizează mai multe localităţi din şase judeţe. Poliţiştii le recomandă şoferilor să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m. În funcţie de condiţiile locale este posibilă şi formarea gheţuşului.

Tot azi, oficialii de la ANM au anunţat cum va fi vremea până în martie. Se pare că în perioada cuprinsă între 2 februarie şi 2 martie sunt așteptate temperaturi peste cele specifice dateo din calendar.

Conform prognozei, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Dolj, Mehedinţi, Arad şi Bihor se va semnala ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

județul Dolj: Băilești, Moțăței, Plenița, Galicea Mare, Unirea, Afumați, Orodel, Carpen, Caraula, Giubega, Vela, Grecești, Cioroiași, Vârtop, Catane, Galiciuica, Verbița, Botoșești-Paia, Izvoare;

județul Mehedinţi: Bălăcița, Tâmna, Oprișor, Bâcleș, Vlădaia, Pădina, Dumbrava;

județul Arad: Șiria, Covăsinț;

județul Bihor: Șoimi.

De asemenea, până la ora 11:00, sunt vizate de fenomene similare localităţi din judeţele Sibiu şi Cluj. În funcţie de condiţiile locale este posibilă şi formarea gheţuşului.

județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Baciu, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Mociu, Călărași, Căianu, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș;

județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Racovița, Porumbacu de Jos, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Boița;

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Reprezentanţii de la Centrul Infotrafic au mai transmis că nu doar şoferii trebuie să fie mai vigilenți, ci şi pietonii. Aceştia din urmă sunt sfătuiţi să evite să se deplaseze pe partea carosabilă în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii.

În plus, pietonilor li s-a reamintit să se asigure că ntenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto.