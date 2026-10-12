ANM a emis Cod galben de ploi torențiale și vijelii. Harta județelor afectate. Unde va ninge la munte

ANM a emis Cod galben de ploi însemnate şi vânt. Lista județelor afectate. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură. Potrivit meteorologilor, şi Capitala este vizată de avertizarea meteo de vreme rea până mâine şi, spun aceştia, se vor manifesta şi intensificări ale vântului.

Judeţele vizate de atenţionare sunt: Argeş, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova şi Teleorman, precum şi municipiul Bucureşti, şi, parţial, judeţele Braşov, Covasna şi Vrancea.

"În intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. (...), iar luni (12 octombrie) vor fi mai ales în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1.500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare", s-a precizat în comunicatul publicat pe meteoromania.ro.

ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi vijelii, valabil de luni dimineaţa până marţi dimineaţa. Sursa foto: meteoromania.ro

Conform meteorologilor, în intervalul menţionat vor fi ploi însemnate cantitativ, iar în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 de litri pe metrul pătrat şi, pe arii restrânse, de 40 - 50 de litri pe metrul pătrat.

"Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului.

La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h. (...) de luni (12 octombrie) și în restul zonelor", s-a mai transmis în comunicat.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.