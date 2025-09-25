ANM anunță o răcire bruscă a vremii și cod galben de vijelii, până vineri seară. HARTA zonelor afectate

Cod galben de vânt în mai multe județe. Sursă foto: Getty Images

Vremea se răcește accentuat în toată țara iar scăderea temperaturilor este însoțită de intensificări ale vântului, anunță ANM într-o informare meteorologică, valabilă de joi dimineața până vineri seara.

„Avem în continuare o vreme mai rece decât în mod obișnuit astăzi. Răcirea se va resimți semnificativ în cea mai mare parte a țării, cu diferențe, așa cum menționați și dumneavoastră, de la 31 de grade astăzi valori doar de până la 23-24 grade maxime. Sau în nordul Moldovei, de numai 11°C. Vorbim și de intensificări ale vântului care cu siguranță vor amplifica senzația de rece”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN.

Acesta a vorbit și de faptul că au fost emise atenționări meteorologice de cod galben.

„Vorbim și de două atenționări meteorologice de cod galben pentru intensificări, astăzi în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov și municipiul București, precum și vestul județului Ialomița și zona litoralului, zone în care viteza vântului la rafală până în această seară, la ora 21:00 va putea avea atinge limite de 50-65km/h”, precizează Elena Mateescu.

Totodată, până vineri seară la ora 21:00, în județul Caraș-Severin și zona litoralului vântul va atinge viteze de 55-65km/h, iar în zona montantă acestea vor fi de 80-100km/h.

Elena Mateescu mai precizează că până la finalul săptămânii vremea va fi „ușor mai rece decât în mod obișnuit, cu maxime între 14 până la 20-21°, minime negative în depresiuni, spre -4°, acolo unde vor fi și condiții de producere a brunelor, până la cel mult 13° pe litoral”.