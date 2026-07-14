ANM anunță temperaturi peste medie și ploi. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:41 14 Iul 2026 Modificat la 09:00 14 Iul 2026

Această prognoză meteo nu exclude următoare avertizări imediate de la ANM. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii estimează că, în general, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, iar în următoarele două săptămâni va ploua puternic.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Meteorologii estimează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

ANM atrage atenția că fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi

prognozate cu ajutorul acestui produs. Așadar, această prognoză meteo nu exclude următoare avertizări imediate de la ANM.

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Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în zonele montane și local în cele sudice și sud-estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal

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Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Regimul pluviometric va avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

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Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Pentru următoarele două săptămâni, meteorologii ANM au emis și o prognoză meteo pe regiuni. Temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, iar spre finalul perioadei maximele ar putea ajunge la 33-34 de grade în vestul țării. Vremea va rămâne însă instabilă, cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în aproape toate zonele.