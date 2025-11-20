ANM anunță un nou val de praf saharian peste România. În ce zone va fi vizibil fenomenul

<1 minut de citit Publicat la 15:47 20 Noi 2025 Modificat la 15:47 20 Noi 2025

Particule de praf saharian vor traversa România, în perioada 21-23 noiembrie / sursă foto: Hepta

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat, joi, că România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, aduse din nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales unde va ploua.

Potrivit meteorologilor, în perioada 21-23 noiembrie, circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul Africii către sud-estul și centrul-sud-estul Europei, inclusiv deasupra României.

„În perioada 21 - 23 noiembrie, circulația aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României.

Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, a transmis ANM.

Fenomenul de transport al prafului saharian este monitorizat de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), care oferă date actualizate despre deplasarea acestor particule în atmosferă.