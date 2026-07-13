Atenționări imediate Cod Galben de furtuni emise de ANM. Sunt afectate mai multe zone. Lista localităților

1 minut de citit Publicat la 16:12 13 Iul 2026 Modificat la 16:29 13 Iul 2026

În zeci de localități din țară se vor semnala averse torențiale, a anunțat ANM. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări de tip nowcasting de Cod galben de furtuni, valabile în localități din mai multe județe.

UPDATE: Cod galben de vijelie până la ora 17:30 în localități din județele Teleorman și Tulcea.

Județul Teleorman: Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Tătărăștii de Sus, Siliștea-Gumești, Scurtu Mare, Zâmbreasca, Necșești, Balaci;

Județul Tulcea: Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala: local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)

Știrea inițială

În intervalul 16:00 - 17:00, în zeci de localități din țară se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Localitățile afectate:

Județul Neamț: Boghicea;

Boghicea; Județul Iaşi: Podu Iloaiei, Dumești, Sinești, Popești, Lungani, Mădârjac;

Podu Iloaiei, Dumești, Sinești, Popești, Lungani, Mădârjac; Județul Galaţi: Matca, Corod, Munteni, Ghidigeni, Gohor, Negrilești, Cerțești;

Matca, Corod, Munteni, Ghidigeni, Gohor, Negrilești, Cerțești; Județul Olt: Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Osica de Sus, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Movileni, Crâmpoia, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Icoana, Mihăești, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca;

De asemenea, între orele 15:30 - 16:20, în mai multe localități din Argeș se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Localitățile afectate:

Județul Argeş: Slobozia, Negrași, Mozăceni, Popești, Ștefan cel Mare;

Totodată, până la ora 16:30 este în vigoare un Cod galben de furtuni în mai multe localități din Olt. Meterologii au avertizat că se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Localitățile afectate:

Județul Olt: Corabia, Izbiceni, Tia Mare, Vișina, Giuvărăști, Gârcov, Vișina Nouă;

Tot astăzi, ANM a emis o avertizare meteo valabilă în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei. Astfel, 12 județe și București se află sub Cod galben de furtuni și vijelii.