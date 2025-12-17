Avertisment pentru șoferi: este ceață densă pe drumuri din jumătate de țară și se poate forma ghețuș

Centrul Infotrafic a adăugat că și pietonii trebuie să fie mai vigilenți.Foto: Getty Images

Este ceață densă pe mai multe drumuri din 17 județe ale țării și, în unele locuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri, a avertizat Centrul Infotrafic. În funcție de condițiile locale, acest fenomen poate favoriza formarea ghețușului. Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între mașini și să nu facă depășiri riscante.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe multe drumuri din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova şi Tulcea.

Astfel, polițiștii rutieri le recomandă șoferilor:

să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor;

să reducă viteza;

să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule;

să nu se angajeze în depăşiri riscante;

să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi;

Centrul Infotrafic a adăugat că și pietonii trebuie să fie mai vigilenți.

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, mai avertizează Infotrafic.