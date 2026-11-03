Avertizare ANM: Cod Galben și Portocaliu de vreme rea în mai multe județe, înclusiv în București, până miercuri. HARTA zonelor vizate

<1 minut de citit Publicat la 10:07 03 Noi 2026 Modificat la 10:08 03 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, două Coduri Galbene și unul Portocaliu de vreme rea, valabile în mai multe zone din țară, inclusiv în București. Potrivit meteorologilor, vântul va atinge rafale de până la 70 km/h în unele zone, cantitățile de apă vor atinge 50 l/mp, iar două dintre avertizări sunt valabile până miercuri.

De marți, ora 10, până miercuri la aceeași oră, un Cod Glaben este valabil pentru județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Ilfov și Municipiul București. Potrivit meteorologilor, din cauza ploii se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp și, izolat, de peste 35 l/mp.

Tot de la ora 10, până diseară la ora 20, un Cod Portocaliu a fost emis pentru județul Constanța. Cantitățile de apă, local, vor atinge 30...35 l/mp, iar izolat, în sudul și sud-estul județului, se vor situa în jurul valorii de 50 l/mp.

Foto: ANM

De la ora 10, până miercuri la ora 10, județul Dobrogea, dar și cea mai mare parte a Munteniei, se va afla sub Cod Galben de vânt puternic. Potrivit ANM, marți, rafalele vor atinge, temporar, 50...70 km/h, în timp ce miercuri, vântul va avea

intensificări în regiunile estice cu viteze generale de 45...50 km/h

Foto: ANM