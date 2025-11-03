Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceață în șase județe

<1 minut de citit Publicat la 07:40 03 Noi 2025 Modificat la 07:40 03 Noi 2025

Cod galben de ceață. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis, luni dimineaţa, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone şi localităţi din şase judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 8:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri în judeţul Ilfov, iar până la ora 9:00, în mai multe localităţi din judeţele: Bacău, Suceava, Vrancea, Vaslui şi Harghita.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.