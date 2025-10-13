Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt puternic în patru județe. Lista localităților afectate

<1 minut de citit Publicat la 16:19 13 Oct 2025 Modificat la 16:19 13 Oct 2025

ANM a emis avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic . Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenţionare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în orele următoare în zone din patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 18:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 50 - 55 km/h în judeţele: Brăila (la: Ulmu, Cireşu, Ciocile, Roşiori şi Surdila-Greci), Ialomiţa (la: Amara, Gârbovi, Griviţa, Munteni-Buzău, Căzăneşti, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieţi, Traian, Miloşeşti, Gheorghe Doja, Axintele, Sălcioara, Cocora, Grindu, Ciulniţa, Andrăşeşti, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrişului, Balaciu, Albeşti, Colelia, Sărăţeni şi Bueşti), Buzău (în Pogoanele, Smeeni, Padina, Glodeanu-Siliştea, Costeşti, Ruşeţu, Ţinteşti, Gherăseni, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Cilibia, Largu şi Florica) şi Călăraşi (la: Dor Mărunt, Lehliu Gară, Dragoş Vodă, Lehliu şi Nicolae Bălcescu).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.