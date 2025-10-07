Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de vânt și ceață în mai multe județe. Lista localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 10:13 07 Oct 2025 Modificat la 10:14 07 Oct 2025

Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h și ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m / foto: colaj Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, avertizări nowcastig Cod galben de vânt și ceață în mai multe localități din cinci județe.

Cod galben de vânt:

Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;

, zona de munte de peste 1800 m; Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:45 - 12:45.

Cod galben de ceață:

Județul Satu Mare: Satu Mare, Carei, Tășnad, Livada, Ardud, Lazuri, Odoreu, Vetiș, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Sanislău, Berveni, Beltiug, Micula, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin;

Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Sichevița, Răcășdia, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Cărbunari, Ciuchici;

Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Curtici, Sebiș, Macea, Șicula, Gurahonț, Zimandu Nou, Șimand, Apateu, Vârfurile, Săvârșin, Sintea Mare, Mișca, Craiva, Cermei, Bârzava, Șepreuș, Livada, Zărand, Iratoșu, Șofronea, Conop, Grăniceri, Socodor, Vărădia de Mureș, Olari, Archiș, Pilu, Dorobanți, Dezna, Zerind, Ususău, Cărand, Moneasa, Bata, Ignești;

Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Tinca, Diosig, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Holod, Pomezeu, Chișlaz, Derna, Sârbi, Avram Iancu, Cociuba Mare, Șoimi, Sălacea, Olcea, Lăzăreni, Tarcea, Abrămuț, Uileacu de Beiuș, Răbăgani, Cherechiu, Husasău de Tinca, Ciuhoi, Căpâlna, Buduslău, Sâmbăta, Spinuș, Viișoara;

Județul Timiş: Timișoara, Lugoj, Recaș, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Moșnița Nouă, Coșteiu, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Belinț, Darova, Bethausen, Boldur, Traian Vuia, Dumbrăvița, Remetea Mare, Balinț, Bârna, Bucovăț, Ghizela, Pietroasa, Brestovăț;

Județul Hunedoara: Ilia, Dobra, Vețel, Gurasada, Brănișca, Lăpugiu de Jos, Burjuc, Cârjiți;

Potrivit meteorologilor, se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:00 -11.00.