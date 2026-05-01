Când scăpăm de frig și ploi. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 09:06 01 Mai 2026 Modificat la 09:06 01 Mai 2026

Prognoza meteo pentru intervalul 4 mai - 1 iunie. Foto: Getty Images

După un sfârșit de aprilie și început de mai cu temperaturi ca de iarnă, vremea revine la normal. ANM anunță, în prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, că valorile termice vor crește și vor ajunge la cele specifice pentru perioada din calendar, începând cu 4 mai.

Prognoza meteo pentru intervalul 4 mai - 1 iunie:

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.