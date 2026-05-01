Paradox meteo de 1 Mai: România e polul frigului în Europa. În țările nordice e mai cald cu 20 de grade

2 minute de citit Publicat la 08:44 01 Mai 2026 Modificat la 09:06 01 Mai 2026

România e polul frigului în Europa. În țările nordice e mai cald cu 20 de grade. Foto: Getty Images

În loc de soare și grătare, românii au început minivacanța de 1 Mai cu temperaturi de iarnă autentică. În timp ce în țările nordice din Scandinavia se înregistrează valori de vară, de peste 24°C, România a devenit ieri cel mai rece punct de pe harta continentului, din cauza unui fenomen meteorologic neobișnuit. Valorile termice s-au apropiat de pragul de ger și în această dimineață, în majoritatea zonelor din țară.

Dimineața zilei de 1 Mai a adus temperaturi care i-a luat prin surprindere pe români:

-8 grade Miercurea Ciuc

-6 grade Poiana Stampei

-5 grade Joseni

-4 grade Toplița

-4 grade Târgu Secuiesc

-3 grade Întorsura Buzăului

-3 grade Baraolt

-3 grade Făgăraș

-2 grade Brașov

-2 grade Odorheiu Secuiesc

-2 grade Câmpulung Muscel

-2 grade Ocna Șugatag

-2 grade Supuru de Jos

-2 grade Țebea

-2 grade Varadia de Mureș

-1 grad Sibiu

-1 grad Deva

-1 grad Curtea de Argeș

-1 grad Sighetu Marmației

-1 grad Jimbolia

-1 grad Rădăuți

0 grade Cluj-Napoca

0 grade Ploiești

0 grade Oradea

0 grade Arad

0 grade Târgoviște

0 grade Bistrița

0 grade Roșiorii de Vede

1 grad București Băneasa

-12 grade Vf Omu

-10 grade Călimani

-9 grade Ceahlău

-8 grade Bâlea Lac

-8 grade Țarcu

-8 grade Iezer

Recorduri doborâte încă de ieri

Ziua de ieri, 30 aprilie, a pregătit terenul pentru acest șoc termic, fiind declarată cea mai friguroasă zi de final de aprilie din ultimii 35 de ani. La 10 stații meteo din țară au fost doborâte recordurile istorice de temperatură minimă, iar în localități precum Fundata (Brașov), drumarii au intervenit cu utilaje pentru a curăța zăpada de pe carosabil.

Deși meteorologii speră într-o ușoară ameliorare, presiunea atmosferică scăzută va menține vremea instabilă și rece pentru restul minivacanței, cu ploi în majoritatea regiunilor și maxime ce abia vor atinge 17°C.

Blocajul „Omega”: De ce este mai cald în Scandinavia decât la noi?

Contrastul termic este izbitor. Din cauza unui așa-numit blocaj atmosferic de tip Omega, masele de aer s-au inversat: aerul cald a fost împins spre nordul Europei, în timp ce un coridor de aer arctic a coborât direct peste Balcani și România. Astfel, astăzi este mai cald la Oslo sau Stockholm decât la București sau Sofia.

Specialiștii avertizează că acest val de frig, deși neobișnuit, nu este fără precedent, însă momentul este critic. Fenomenul cunoscut popular sub numele de „Sfinții de Gheață”, care apare de obicei la mijlocul lunii mai, a venit anul acesta cu două săptămâni mai devreme.

Problema este că vegetația este deja avansată după un început de aprilie foarte cald. Înghețul de astăzi riscă să distrugă livezile și culturile de viță-de-vie, temperaturile fiind cu peste 10°C sub normalul perioadei.