Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte, se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm

<1 minut de citit Publicat la 10:08 29 Noi 2025 Modificat la 10:08 29 Noi 2025

Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte, se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. FOTO: Facebook Gondola Sinaia

Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în București-Ilfov. Va ploua în cea mai mare parte a țării, la munte vor fi lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 -15 cm.

O informare meteorologică intră în vigoare sâmbătă la ora 10.00 până duminică la ora 20.00.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Cod galben de ploi inclusiv în București-Ilfov

Până duminică la ora 14.00 va fi valabil un cod galben de ploi însemnate cantitativ.

În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.