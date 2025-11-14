Cum evoluează vortexul polar luna aceasta. ANM anunță „o slăbire evidentă în jurul datei de 26 noiembrie”: Ce înseamnă asta

Administrația Națională de Meteorologie a transmis, vineri, o informare detaliată privind evoluția vortexului polar în luna noiembrie 2025. Potrivit specialiștilor, modelele de prognoză indică o slăbire vizibilă a vortexului stratosferic în ultima decadă a lunii, cu un minim în jurul datei de 26 noiembrie, când vânturile vestice zonale ar putea scădea până aproape de 0 m/s – semn al unui potențial început de încălzire stratosferică.
Vortexul polar slăbește spre sfârșitul lunii
ANM explică faptul că vortexul polar, o structură uriașă de aer rece care se formează în sezonul rece și influențează circulațiile atmosferice, prezintă în prezent o intensitate moderată, cu vânturi vestice de 20–25 m/s.
Modelul ECMWF, cu anticipație până la 45 de zile, arată însă o slăbire accentuată în jurul datei de 26 noiembrie, urmată de o posibilă revenire la valori normale la început de decembrie.
Totuși, spre finalul intervalului, incertitudinea crește semnificativ, iar scenariile modelelor se împrăștie, ceea ce face dificilă anticiparea unei evoluții clare.
Conform prognozelor globale:
- se prevede o încălzire stratosferică importantă, cu anomalii pozitive de temperatură de +20…+30°C deasupra Arcticii;
- centrul vortexului polar se deplasează spre Siberia, unde temperaturile ar putea coborî spre –75°C;
- în zona arctică, temperaturile ar urma să crească până la aproximativ –45°C.
Aceste elemente indică o degradare a vortexului, dar nu confirmă, în acest moment, un eveniment SSW major.
Ce este vortexul polar
Ce efecte asupra vremii poate avea un vortex polar slab
ANM: încă nu avem un episod SSW confirmat
Meteorologii subliniază că, pentru ca un episod de încălzire stratosferică bruscă să fie declarat „major”, trebuie îndeplinit criteriul stabilit de Organizația Meteorologică Mondială: inversarea vânturilor zonale la 60°N și 10 hPa, de la vestice la estice.
Deși modelele sugerează o tendință spre acest scenariu, ANM precizează că evenimentul nu este confirmat, iar evoluțiile pot varia în funcție de numeroși factori atmosferici și climatici.
Posibile efecte la sol abia peste 1–3 săptămâni
Chiar dacă vortexul se slăbește și stratosfera se încălzește, efectele la sol pot apărea abia după 1–3 săptămâni, sau pot fi diminuate de alți indici climatici. ANM avertizează că, dat fiind că încălzirea stratosferică are loc în acest an mai devreme decât în mod obișnuit, anticiparea momentului în care eventualele valuri de frig ar atinge Europa este și mai dificilă.
Meteorologii nu indică, la acest moment, un risc imediat de invazii arctice sau schimbări severe de vreme în România, însă monitorizarea evoluției vortexului polar rămâne activă.
Ce este SSW
SSW este acronimul de la Sudden Stratospheric Warming, în română încălzire stratosferică bruscă.
Este un fenomen meteorologic major care apare în stratosfera de deasupra Polului Nord (mult mai rar la Polul Sud) și care poate schimba radical vremea în emisfera nordică.
Ce se întâmplă în timpul unui SSW?
- Temperatura în stratosferă crește brusc cu 40–60°C în doar câteva zile.
- Vânturile vestice foarte puternice care formează vortexul polar slăbesc sau se inversează (devin estice).
- Vortexul polar se poate deplasa, fragmenta sau chiar rupe complet.
Cum poate influența vremea?
Un SSW major poate permite aerului foarte rece arctic să „scape” spre latitudini mai joase, provocând:
- valuri de frig severe în America de Nord sau Europa,
- episoade de iarnă extremă,
- schimbări bruște de circulație atmosferică.