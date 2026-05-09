Cum va fi vremea în weekend: meteorologii au anunțat ploi, vijelii și căderi de grindină

Deși se răcește ușor în toată țara, temperaturile nu coboară nici sâmbătă, nici duminică sub cele normale pentru această perioadă. Foto: Getty Images

Vremea va fi instabilă în acest weekend în toată țara. Meteorologii au anunțat ploi, vijelii, căderi de grindină, pe alocuri fenomene destul de intense. Temperaturile însă nu vor scădea sub cele normale pentru această perioadă și se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius.

Sâmbătă dimineața este în vigoare un cod galben, valabil până la ora 13:00, pentru toată zona Olteniei, precum și vestul Munteniei. Va ploua abundent, cantitățile de apă vor ajunge la 30 l/mp, vântul va sufla cu putere, la rafală va atinge 60 de km/h. Nu este exclusă nici grindina.

Deși se răcește ușor în toată țara, temperaturile nu coboară nici sâmbătă, nici duminică sub cele normale pentru această perioadă. Sâmbătă, temperaturile se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius, iar duminică maximele vor ajunge și la 27 de grade Celsius.

Va ploua astăzi și în centrul și nord-estul țării, însă nu vor fi la fel de însemnate cantitativ ca în sud-vest. Vântul va fi, de asemenea, puternic.

La munte se răcește comparativ cu zilele trecute și vremea va fi instabilă. Vor fi 13 grade Celsius la Predeal, 11 grade Celsius la Sinaia și o maximă de 8 grade Celsius în Ceahlău.

Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis și o prognoză specială pentru Municipiul București, pentru weekend. Porivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă, cu perioade în care se vor semnala averse, intensificări ale vântului şi, posibil, descărcări electrice.

Pentru perioada 9 mai, ora 9:00 - 10 mai, ora 10:00, se preconizează o răcire a vremii. Temporar, vor fi înnorări, averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 22 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade.

De luni, 11 mai, vremea se va răci în toată țara iar ploile vor reveni. Izolat va cădea și grindină, iar rafalele de vânt se vor intensifica treptat. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice, iar local se vor înregistra cantități de apă însemnate.