Fenomen meteo rar peste România: La munte e mult mai cald decât în restul țării. Diferență de temperatură de până la 12 grade

România trece printr-un episod de inversiune termică, un fenomen meteorologic relativ rar, dar spectaculos, în care aerul rece se acumulează în zonele joase, iar aerul mai cald rămâne deasupra, la altitudine. Fenomenul va menține regiunile joase sub un plafon de ceață și burniță, în timp ce în zonele de deal și la munte temperaturile vor fi surprinzător de ridicate pentru această perioadă a anului. De marți, însă, lucrurile se vor schimba și chiar sunt așteptate ninsori la munte.

Mihai Huștiu, meteorolog ANM: Nu ar trebui să ne speriem, doar că vremea este diferită pe trepte de relief. La câmpie și mai ales aici, în partea de sud și prin centru persistă ceața și nebulozitatea de tip stratiform, norii joși, în vreme ce la munte vremea este însorită și foarte caldă. În mod obișnuit temperatura scade cu înălțimea, însă în aceste zile avem partea de inversiune termică, ea crește cu înălțimea.

Temperaturile sunt scăzute la câmpie, temperaturi ce nu depășesc la amiază 7-8° în vreme ce la munte sunt temperaturi cu mult mai ridicate, chiar recordul de temperatură pentru această perioadă a anului, temperaturi ce ajung și la 19-20°.

Cele mai ridicate valori astăzi prin zona deluroasă din vest, dar și în zona subcarpatică din sud și chiar la munte, pe Valea Prahovei, temperaturi de 16-17°.

Această inversiune termică apare în sezonul rece, atunci când nu mai avem soare atât de intens încât să încălzească suprafața terestră, atunci avem pierdere de căldură și zonele acestea joase de relief acumulează aerul rece. Practic staționează aerul rece și dens, crește umiditatea și apare acest fenomen de care avem parte în aceste zile, ceață care reduce vizibilitatea. Încă avem atenționări privind vizibilitatea redusă din cauza ceții, iar acest fenomen îl vom avea și duminică, în ultima zi a săptămânii, tot o vreme diferită pe zonă de relief, la câmpie și pe văi, în continuare ceață și nebulozitate. În schimb, la deal și la munte și duminică va fi o vreme general frumoasă și foarte caldă, temperaturi ce vor atinge și 20, chiar 21°.

Cald va fi și luni, pe partea de sud-est ar putea să avem 20-21°, însă tot luni așteptăm o schimbare a vremii. Dinspre Europa Centrală va avansa un front atmosferic rece și așteptăm ca ploile să se extindă ca arie încă de luni seara, pe partea de vest, nord-vest, unde așteptăm chiar și descărcări electrice.

Mai neobișnuită ar fi instabilitate atmosferică decât inversiunea termică pe care o avem în aceste zile, iar acest front atmosferic rece va traversa marți cam toată țara și așteptăm ca temperaturile să înceapă să scadă. Doar prin sud-est, să mai fie cald și marți, iar miercuri se va răci în toate zonele. Așteptăm ca ploile să cuprindă toate zonele marți, iar la munte chiar așteptăm ca treptat, începând de marți, marți după-amiază să predomine ninsoarea și posibil chiar să depună strat de zăpadă.

Așadar, schimbări săptămâna viitoare alternanțe e termice o răcire semnificativă a vremii marți, miercuri, dar urmată de o posibilă încălzire începând cu 20 noiembrie. Deci spre weekend-ul viitor s-ar putea ca temperaturile să crească din nou, o influență dinspre Marea Mediterană, cu nori și ploi ce vin dinspre această zonă, dar cu o încălzire după 20 noiembrie.

Ar putea să ningă în zonele montane cam toate zonele montane, fie că vorbim de Carpații Meridionali, Valea Prahovei sau Carpații Orientali. Așteptăm ca vremea să se răcească marți și miercuri și atunci la munte, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Vom vedea care va fi evoluția acestor fenomene și prezența ninsorilor, dar așteptăm 2 zile cu temperaturi mai coborâte, ploi și ninsori. În zone de munte, însă zăpada probabil că nu va persista, pentru că, așa cum am menționat, de joia viitoare s-ar putea ca temperaturile să crească din nou în toată zona montană și practic să plouă din nou peste aceste zone montane. Deci alternație termice mari și ninsoare și ploaie, o vreme de noiembrie tipică, mohorâtă și închisă.