HĂRȚI. ANM anunță cod portocaliu de ploi. La munte va ninge, în unele zone stratul de zăpadă va ajunge la 30 de cm

2 minute de citit Publicat la 10:16 31 Oct 2026 Modificat la 10:16 31 Oct 2026

ANM anunță cod portocaliu de ploi. La munte va ninge, în unele zone stratul de zăpadă va ajunge la 30 de cm. FOTO Facebook Gondola Sinaia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare meteorologică și două atenționări cod galben de ploi însemnate cantitativ, iar pentru zona montană a județelor Mehedinți și Gorj a fost emis cod portocaliu. La altitudini de peste 1.700 de metri,va ninge iar stratul de zăpadă va atinge 30 de centimetri.

Informarea meteorologică este valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10.00, până luni, 2 noiembrie, ora 10.00. În acest interval, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 10-30 cm.

Duminică, 1 noiembrie, și în noaptea de duminică spre luni, vântul se va intensifica temporar în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Meteorologii avertizează că în regiunile sud-vestice și sudice ploile vor continua până la mijlocul săptămânii viitoare.

Cod galben până duminică dimineață, în cinci județe

FOTO: Meteoromania

Prima atenționare cod galben este valabilă de sâmbătă, ora 10.00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10.00. Aceasta vizează zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde vor cădea 25-40 l/mp și izolat peste 45-50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va avea 15-30 cm.

Cod galben și cod portocaliu de duminică până luni

Al doilea cod galben intră în vigoare duminică, 1 noiembrie, la ora 10.00, și este valabil până luni, 2 noiembrie, la ora 10.00. Vor fi ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt și Vâlcea, în zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și izolat la peste 40 l/mp.

Și în acest interval, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge, iar stratul de zăpadă va fi de 15-30 cm.

În același interval, ANM a emis cod portocaliu pentru zona montană și submontană a județelor Mehedinți și Gorj, la altitudini de sub 1.700 de metri. Aici va ploua abundent, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50-70 l/mp.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să evite deplasările inutile, să fie atenți la eventualele creșteri ale nivelului râurilor și la posibilele alunecări de teren. Turiștii care merg la munte trebuie să țină cont de ninsori, de stratul de zăpadă și de vântul puternic de pe creste.