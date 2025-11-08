Lapoviță și ninsoare la munte. În sudul țării plouă abundent și e pericol de inundații pe râul Jiu

2 minute de citit Publicat la 12:14 08 Noi 2025 Modificat la 12:14 08 Noi 2025

Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă și precipitații importante în mai multe regiuni ale țării.FOTO Getty Images

Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă și precipitații importante în mai multe regiuni ale țării. Meteorologul Mihai Huștiu a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că cele mai afectate zone vor fi Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, unde sunt așteptate ploi abundente și vânt puternic în zonele montane, cu rafale de până la 80 km/h pe crestele înalte. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsoare.

„Avem parte de ploi abundente. Deja s-au înregistrat cantități de apă de 50 litri pe metru pătrat în partea de nord-vest a Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali, iar acest episod se va menține și în următoarele zile. Atenționarea meteorologică este valabilă până duminică dimineață, la ora 10:00”, a declarat Mihai Huștiu.

Meteorologul a mai precizat că în următoarele 24 de ore sunt așteptate noi cantități de precipitații, de 10 - 20 litri pe metru pătrat, izolat chiar 25 litri pe metru pătrat, peste cele deja înregistrate. „Aceste ploi sunt aduse de o masă de aer cald și umed provenită din bazinul Mării Mediterane, motiv pentru care vremea rămâne închisă și ploioasă în perioada următoare”, a explicat Huștiu.

Pe lângă precipitații, vremea va deveni mai caldă, în special în sud-estul țării. „Mâine așteptăm temperaturi de 19 - 20 grade Celsius în Dobrogea, iar luni valorile termice vor urca până la 18 - 19 grade Celsius în sudul regiunii. Vor fi și fenomene de instabilitate atmosferică, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, asociate cu aerul cald și umed venit dinspre Marea Mediterană”, a adăugat meteorologul.

După o ușoară pauză a ploilor duminică în timpul zilei, precipitațiile vor reveni din noaptea de duminică spre luni, urmând să se extindă în sud-vestul, apoi în sudul, centrul și estul țării. „Temporar, sunt așteptate din nou cantități însemnate de apă. Marți ploile se vor restrânge către sud-est – Muntenia și Dobrogea – urmând ca spre mijlocul săptămânii, miercuri spre joi, acestea să înceteze treptat”, a mai spus Mihai Huștiu.

De asemenea, meteorologul avertizează că vom avea ceață și nebulozitate joasă în mai multe zone, în special dimineața, un fenomen specific lunii noiembrie.

„După temperaturile mai ridicate din weekend și de la începutul săptămânii viitoare, acestea vor scădea ușor. Ne așteptăm ca, în ansamblu, săptămâna viitoare valorile diurne să se situeze între 9 și 15 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor fi pozitive, coborând sub zero doar în estul Transilvaniei – în Harghita și Covasna, unde pot ajunge la minus 2, minus 3 grade Celsius. În rest, vreme plăcută de noiembrie, dar mohorâtă și ploioasă,” a mai spus meteorologul ANM.