Meteorologii anunță că vom avea un Crăciun mai cald decât ar fi normal. Cum va fi vremea până după sărbători

ANM a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Getty Images

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează un Crăciun cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în acest anotimp. Vremea se va răci de la începutul lunii ianuarie, iar în jurul datei de 20 decembrie își va face resimțită prezența și vortexul polar care va aduce precipitații și în țara noastră a explicat meteorologul ANM, Mihai Huștiu, la Antena 3 CNN.

ANM a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Estimările sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Meteorologii anunță că vremea va fi una neobișnuit de caldă pentru această perioadă, fără precipitații notabile.

Cum va fi vremea de Crăciun

săptămâna 15-22 decembrie: temperaturile vor fi mai ridicate decât este normal pentru această perioadă a anului în toată țara; vremea va fi deosebit de caldă în zonele de munte; regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii ţări;





săptămâna 22-29 decembrie: temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile; în nord și nord-vestul țării Cantitățile de precipitații vor fi deficitare, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă;





săptămâna 29 decembrie - 5 ianuarie: temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest anotimp în toată țara; regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului;

săptămâna 5-12 ianuarie: mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României; Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, cu o tendință ușor excedentară în regiunile sudice;



Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat miercuri evoluţia vortexului polar. ANM transmite că vortexul „indică o slăbire rapidă până la mijlocul lunii decembrie 2025”, iar „până în jurul datei de 12 decembrie, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei”, ceea ce „va ajuta la deformarea vortexului polar”.