O anomalie meteo majoră se dezvoltă în Pacific și indică o iarnă mai rece în 2025–2026. La ce vreme ne putem aștepta în Europa

2 minute de citit Publicat la 18:04 25 Sep 2025 Modificat la 18:05 25 Sep 2025

O anomalie meteo majoră în Pacificul de Nord ar putea influența iarna 2025–2026 în Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O anomalie puternică a temperaturii oceanice se dezvoltă în Pacificul de Nord, iar specialiștii avertizează că ar putea avea un impact semnificativ asupra tiparului meteorologic din emisfera nordică în iarna 2025–2026, inclusiv asupra Europei și, implicit, asupra României.

Iarna 2025–2026 se anunță cu anomalii atmosferice complexe, influențate de factori oceanici și atmosferici de mare amploare. Pentru Europa, tendința generală este de vreme mai blândă, dar cu risc de episoade scurte și intense de frig, în special în regiunile nordice și centrale, potrivit Severe Weather.

România ar putea avea o iarnă mai puțin severă la șes, dar cu ninsori semnificative la munte, mai ales în lunile ianuarie și februarie.

O „bulă caldă” marină cu potențial global

Fenomenul este cunoscut sub numele de „marine heatwave” (val de căldură marină) și presupune o încălzire anormală și persistentă a apelor oceanice. În prezent, această anomalie acoperă o zonă extinsă din Pacificul de Nord și s-a intensificat începând cu luna august, extinzându-se până aproape de coasta de vest a Statelor Unite.

Astfel de fenomene sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a modifica circulația atmosferică la scară largă, printr-un mecanism numit „pod atmosferic” (atmospheric bridge), care leagă tropicele de regiunile polare.

Ce înseamnă asta pentru vremea din Europa?

Analizele climatologice ale anilor trecuți în care au existat condiții similare în Pacific sugerează următoarele:

În Statele Unite și Canada, astfel de anomalii au fost asociate cu ierni mai reci și cu ninsori abundente.

În Europa, în special în partea de vest și centru, se observă o tendință de vreme mai blândă, cu un flux predominant de aer umed și cald dinspre Atlantic.

Cu toate acestea, nordul Europei, inclusiv Regatul Unit și Irlanda, ar putea experimenta episoade mai reci și ninsori peste medie, în special după trecerea unor sisteme depresionare.

Prognoza preliminară pentru iarna 2025–2026 în Europa

Conform modelelor climatice actuale (ECMWF și CanSIPS), se conturează următorul scenariu pentru Europa:

Vestul și sudul Europei (inclusiv România): tendință spre ierni mai blânde, cu precipitații mixte, dar ninsorile ar putea fi mai frecvente în zonele montane.

Nordul și nord-vestul Europei (Marea Britanie, Irlanda, Scandinavia): posibilitate de episoade reci și ninsori peste medie, în special în a doua parte a iernii.

Europa Centrală și de Est: temperaturi în general apropiate de normal, dar cu posibile intruziuni de aer rece dacă vortexul polar se destabilizează.

Polar vortex în formare – un alt factor de urmărit

Pe lângă anomalia din Pacific, un alt semnal important vine din zona Arcticii: un nou vortex polar este în curs de formare și ar putea influența traiectoria curenților de aer în lunile de iarnă.

O eventuală slăbire a acestuia ar putea permite pătrunderea maselor de aer arctic în Europa, generând episoade de frig accentuat.