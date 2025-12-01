Prima lună de iarnă începe cu temperaturi de primăvară. Șefa ANM: Vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius

Foto: Getty Images

Urmează zile cu temperaturi mai ridicate decât în alți ani. Şefa ANM, Elena Mateescu, a spus la Antena 3 CNN că urmează "o vreme mai caldă decât în mod obişnuit" pentru debutul lunii decembrie. "Vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius", a sublinat ea.

"Urmează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru un debut de lună decembrie în țara noastră și, așa cum arată și estimările pentru prima lună din iarna 2025–2026, cel puțin până la jumătatea lunii decembrie este posibil să consemnăm, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit.

Asta înseamnă, de pildă, că în perioada care urmează vom avea valori cuprinse între 2 și 14 grade Celsius. De altfel, în sudul extrem astăzi s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi, 11–12 grade, 9 grade în Capitală, și așa pare să rămână cel puțin până la finalul primei decade din această lună, alături de un deficit de precipitații. Totuși, nu excludem să mai apară precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță, în următoarele zile, în zonele mai joase de relief, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.700 m, să continue precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare", a transmis Elena Mateescu.

Totuli, şefa ANM a spus că "vântul va putea fi prezent cu rafale cuprinse între 30 și 45 km/h, inclusiv în Capitală".

"De altfel, acolo este și cel mai frig: la vârfuri, la această oră, se înregistrează temperaturi negative, spre –5 grade Celsius, precum și cel mai consistent strat de zăpadă, de 137 cm. Vântul va putea fi prezent cu rafale cuprinse între 30 și 45 km/h, inclusiv în Capitală. Deși vremea va fi închisă, temperaturile de 9–10 grade din perioada următoare semnifică o vreme mai caldă decât în mod obișnuit", a transmis ea.

În Muntenia, intervalul de prognoză va debuta cu o vreme închisă şi temperaturi în jurul mediilor caracteristice perioadei, dar acestea vor creşte treptat în următoarele 4 zile, de la medii ale maximelor de 9...11 grade spre 10...14 grade şi ale minimelor de la 0...2 spre 6...8 grade.