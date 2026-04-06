Prognoza meteo pentru București, în Săptămâna Mare 2026: Se întorc ploile, iar temperaturile scad cu 10 grade. E posibil și să ningă

1 minut de citit Publicat la 10:57 06 Apr 2026 Modificat la 10:57 06 Apr 2026

Pietoni cu umbrele pe ploaie în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în Săptămâna Mare 2026, în intervalul 6 aprilie, ora 10:00 – 9 aprilie, ora 10:00, care indică o răcire cu aproape zece grade Celsius până miercuri, după o zi de luni caldă.

Luni: vreme caldă și cer mai mult senin

În intervalul 6 aprilie, ora 10:00 – 7 aprilie, ora 09:00, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi senin pe parcursul zilei și variabil noaptea, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h.

Temperatura maximă va atinge 22–23 de grade, în timp ce minima se va situa între 7 și 9 grade.

Marți: temperaturi în scădere și precipitații mixte

În intervalul 7 aprilie, ora 09:00 – 8 aprilie, ora 09:00, valorile termice vor scădea și se vor apropia de mediile multianuale. Cerul va fi temporar noros, iar spre finalul intervalului sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, dar trecător și lapoviță sau ninsoare.

Vântul va continua să sufle moderat, cu viteze de 40–45 km/h.

Temperatura maximă va fi în jur de 18 grade, iar minima va coborî până la 2–5 grade.

Miercuri: vreme mai rece decât normalul perioadei

În intervalul 8 aprilie, ora 09:00 – 9 aprilie, ora 10:00, răcirea se va accentua, în special pe timpul zilei. Cerul va fi mai mult noros și trecător pot apărea ploi slabe.

Temperatura maximă va ajunge la doar 13–14 grade, iar minima va fi în jurul valorii de 3 grade.

Pe tot intervalul analizat, în București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.