Prognoza meteo specială pentru București: Temperaturi de până la -9 grade pe timpul nopții. De când se încălzește

1 minut de citit Publicat la 10:43 03 Feb 2026 Modificat la 10:45 03 Feb 2026

Vremea se va menține deosebit de rece în București / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo specială pentru București. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține deosebit de rece până miercuri, astfel că temperaturile vor fi cuprinse între -1 și -3 grad pe timpul zilei, iar pe timpul nopții între -6 și -9 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat.

În intervalul 03.02.2026, ora 10:00 - 04.02.2026, ora 08:00, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -9...-6 grade.

Totodată, potrivit ANM, până miercuri, 4 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează vremea deosebit de rece.

Ulterior, de miercuri, vremea se va încălzi. Astfel, în intervalul 04.02.2026, ora 08:00 - 05.02.2026, ora 08:00, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Pe parcursul zilei de joi, vremea va continua să se încălzească, astfel că în intervalul 05.02.2026, ora 08:00 - 05.02.2026, ora 20:00, temperatura maximă va fi de 7...9 grade.

Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat.



