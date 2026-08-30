Prognoză specială ANM pentru Bucureşti: vreme caldă duminică şi luni. Care vor fi temperaturile maxime

<1 minut de citit Publicat la 10:34 30 Aug 2026 Modificat la 10:34 30 Aug 2026

Prognoză specială ANM pentru Bucureşti: vreme caldă duminică şi luni. FOTO: Getty Images

Meteorologii ANM au emis o prognoză specială pentru Bucureşti. Astfel, duminică şi luni, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 33 de grade Celsius. Temperaturile minime nu vor coborî sub 15 grade Celsius.

Prognoză pentru Intervalul 30.08.2026 Ora 10:00 - 31.08.2026 Ora 09:00

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 31 de grade și cea minimă va fi de 15-17 grade.

Prognoză pentru Intervalul 31.08.2026 Ora 09:00 - 31.08.2026 Ora 21:00

Vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32-33 de grade

Specialiştii ANM au mai transmis că, în intervalul 30 august, ora 10 - 31 august, ora 21, pentru municipiul București nu va fi în vigoare o atenționare sau avertizare meteorologică.

Reamintim că ANM a emis atenţionări Cod galben de ploi torenţiale, vânt puternic, dar şi de caniculă pentru mai multe regiuni din ţară. HARTA zonelor vizate, AICI.