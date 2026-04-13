Prognoza specială pentru Bucureşti. Meteorologii au anunțat câte grade vor fi în Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:51 13 Apr 2026 Modificat la 11:02 13 Apr 2026

Prognoza specială pentru Bucureşti. ANM: Vor fi temperaturi de până la 17 grade, fără fenomene meteo extreme. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) au anunţat luni dimineaţa prognoza specială pentru Bucureşti. Valorile termice se vor menține în limitele obișnuite pentru această perioadă, cu un cer schimbător și un vânt în general domol, cu unele intensificări ușoare. Potrivit specialiştilor, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade, fără fenomene meteo extreme.

Prognoza specială pentru Capitală, valabilă în următoarele trei zile

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 13.04.2026 Ora 10:00 - 14.04.2026 Ora 09:00. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Meteorologii au mai adăugat că temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Prognoză meteorologică, valabilă pentru 14.04.2026 Ora 09:00 - 15.04.2026 Ora 06:00. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

În intervalul 13 aprilie, ora 10 - 15 aprilie, ora 06:00, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciunmesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Tot astăzi, meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic, precizând că, în unele regiuni, rafalele vor atinge 90 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)