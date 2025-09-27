Temperaturi cu minus, ploi, lapoviță și ninsori. Meteorologii anunță unde se va depune strat subțire de zăpadă. FOTO Facebook Gondola Sinaia

Au fost temperaturi cu minus în mai multe zone din țară sâmbătă dimineață, după ce un val de aer rece a provocat o scădere semnificativă a temperaturilor. De altfel, valorile termice sunt cu mult mai scăzute decât normalul acestei perioade. Meteorologii anunță ploi și chiar un strat subțire de zăpadă în zonele înalte de munte.

Temperaturi minime înregistrate sâmbătă dimineață

-3 grade Călimani

-2 grade Poiana Stampei

-2 grade Ceahlău

-2 grade Toplița

-1 grad Miercurea Ciuc

-1 grad Rădăuți

-1 grad Botoșani

0 grade Suceava

0 grade Joseni

0 grade Vaslui

"Dacă prima jumătate a lunii septembrie ne-a adus valori de vară, iată că finalul lunii vine cu o vreme mai de toamnă târzie, mai mohorâtă, cu temperaturi scăzute, cu ploi. Vântul ne-a creat probleme, dar se mai domolește în zilele următoare.

Oricum, rămânem cu temperaturile în mare parte din țară sub normele climatologice, atât la maxime, cât și la minime. În vestul țării și în extremitatea de sud ne mai apropiem, așa, după-amiezile, de ceea ce ar trebui să înregistrăm în mod normal.

În rest o vreme răcoroasă, chiar rece la începutul săptămânii viitoare. Mizăm în aceste zile la maxime, în general între 15 și 21 de grade Celsius, iar minimele vor coborî în multe zone din țară sub 10 grade pe parcursul nopților.

În estul Transilvaniei, așa cum a fost și noaptea trecută, mâine noapte vom avea spre minus 4 – minus 2 grade, deci temperaturi negative.

Ca aspect, va fi o vreme destul de închise. E adevărat că astăzi și mâine mai sunt zone unde mai iese din când în când soarele. Deocamdată, până mâine seară, ploile vor fi izolate și slabe cantitativ în zonele unde apar, dar de mâine noapte se vor înmulți. Ele vor apărea în multe zone din țară, iar luni și luni spre marți va ploua în aproape toate regiunile.

De asemenea, pe alocuri se vor strânge și cantități de apă de peste 10-15l/m² iar în zona de munte, la altitudini în general de peste 1800- 2.000 de metri vom avea și lapoviță și ninsori și este posibil ca până marți dimineața acolo chiar să se așterne un strat subțire de zăpadă.

Cu siguranță vom avea nevoie atât de umbrele, cât și de niște haine mai groase în zilele următoare", a declarat meteorologul Mihai Timu.