Vortexul polar dă o ultimă lovitură înainte de Paște. Aerul rece se apropie de România. Urmează o răcire bruscă

2 minute de citit Publicat la 13:57 30 Mar 2026 Modificat la 13:57 30 Mar 2026

După un câmp persistent de presiune ridicată din zona Atlanticului de Nord, un nou val de aer rece va avansa în Europa spre sud, traversând Europa Centrală și ajungând până în sudul Mediteranei, unde se va intensifica deasupra Africii de Nord la mijlocul acestei săptămâni. Acesta reprezintă lovitura finală a prăbușirii vortexului polar de la începutul lunii, după ce partea sa sudică s-a deplasat spre Europa, potrivit Severe Weather.

Această undă atmosferică profundă își croiește o cale spre apele mai calde ale Mărilor Ionice și Egee, transportând o masă de aer neobișnuit de rece, de origine polară, în inima bazinului mediteranean.

Meteorologii precizează că până miercuri, depresiunea se desprinde de fluxul principal și devine o depresiune izolată, oferind mecanismul de ridicare verticală necesar pentru a declanșa o ciclogeneză secundară rapidă și violentă la suprafață, călătorind peste Grecia și Marea Egee.

Sistemul de joasă presiune stagnează deasupra sudului Mediteranei, creând un contrast termic puternic între atmosfera superioară, mai rece, și suprafața mării relativ caldă, ceea ce va alimenta instabilitatea atmosferică. Așa-numita „instabilitate baroclinică” acționează ca un motor al sistemului, determinând scăderea presiunilor la suprafață și, prin urmare, creând un ciclon organizat și compact.

Până miercuri dimineață, diferența puternică de presiune dintre această depresiune în intensificare și zona de înaltă presiune de deasupra Balcanilor se va accentua, favorizând un episod de vânt puternic, cu potențial periculos, în întreg arhipelagul grecesc.

Grecia și Marea Egee vor fi cele mai afectate, sub influența unui sector cald extins, care va aduce ploi torențiale de tip convectiv, capabile să provoace inundații rapide în zonele montane, dar și furtuni severe. Există, de asemenea, riscul formării unor sisteme convective intense, care pot genera cantități extreme de precipitații în doar câteva ore.

Deasupra Mării Egee, un gradient puternic de presiune va dezvolta vânturi puternice la niveluri joase, care vor genera înălțimi semnificative ale valurilor de până la 7 metri.

Atlanticul de Nord este blocat, trimițând un alt val rece polar profund în Europa

Un câmp puternic de înaltă presiune se menține deasupra Atlanticului de Nord și a Europei de Vest. Pe flancul său estic, o depresiune adâncă coboară dinspre Scandinavia prin Europa Centrală, îndreptându-se spre Marea Mediterană.

Contrastul puternic dintre zona de presiune ridicată din vest și aerul mai rece și instabil din est generează un curent-jet intens între aceste regiuni, aducând din nou aer mult mai rece spre sudul continentului. Pe măsură ce acest val de aer rece ajunge în sudul Mediteranei, el intensifică și curentul-jet subtropical.

Temperaturile vor fi cu aproximativ 15 °C sub normalul pentru începutul lunii aprilie.

Grecia și Marea Egee sunt asediate miercuri, cu furtuni severe și potențial de inundații.

Pe măsură ce minimele superioare stagnează în regiune, acest lucru duce la un gradient ridicat de temperatură și presiune, susținând formarea rapidă a unor depresiuni secundare de suprafață deasupra Greciei și Mării Egee.

Acest lucru duce la precipitații abundente, torențiale, cu acumulare mare de ploaie, în special în sudul și centrul Greciei. Nivelurile de precipitații vor depăși local 100 mm în 24 de ore, provocând riscul de inundații ale râurilor și inundații fulgerătoare urbane.

Pentru România, Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteo pentru următoarele săptămâni. Potrivit specialiștilor, în cea mai mare a perioadei, vremea va fi instabilă.