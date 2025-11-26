Vreme rea în toată țara: Se anunță ploi torențiale, ninsori și vijelii. Temperaturile scad brusc

Se anunță ploi torențiale, ninsori și vijelii. Temperaturile scad brusc. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de vreme rea în toată țara, valabilă în următoarele cinci zile. Potrivit ANM, sunt anunțate ploi torențiale, lapoviță, ninsori și vânt puternic în mai multe zone. De asemenea, temperaturile scad în toate regiunile.

Interval de valabilitate: 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii

Zone afectate: conform textului

Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor.