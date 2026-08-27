Vremea în București: Cod galben de averse torențiale și temperaturi sub 30 de grade

Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, joi și vineri, în București, vremea va fi plăcută, cu maxime termice de 27-28 de grade în timpul zilei. Însă, odată cu lăsarea serii, meteorologii au prognozat ploi, descărcări electrice, vânt puternic și grindină, relatează Agerpres.

Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 1:00, sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ.

ANM a anunțat că, în perioada 27 august, ora 10:00 - 28 august, ora 9:00, la nivelul Capitalei, cerul va avea înnorări, iar începând cu orele după-amiezii vor fi averse (cantităţi de apă de 10 - 15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 50 - 70 km/h.

Vor fi condiţii de grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 17 grade.



De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 9:00 - 20:00, vremea va deveni frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări dimineaţa, iar vântul va sufla moderat (viteze de 30 - 35 km/h). Temperatura maximă va fi de 27 - 28 de grade.



