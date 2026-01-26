Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Publicat la 12:34 26 Ian 2026 Modificat la 12:38 26 Ian 2026

Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de ploi și ninsori. Foto: Hepta

Administrația Național de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 ianuarie - 23 februarie. Potrivit specialiștilor, vremea se încălzește în toata țară, însă vom avea parte de ploi și ninsori în continuare.

Vremea în săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

Vremea în săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Vremea în săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.