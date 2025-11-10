Vremea se încălzește și plouă în majoritatea zonelor până la jumătatea lunii. Apoi urmează o schimbare radicală. Prognoza pe regiuni

Până la mijlocul lunii, va ploua în majoritatea regiunilor și vremea se va încălzi. Sursa foto: Hepta

Temperaturile din timpul vor crește ușor în majoritatea regiunilor țării până la data de 15 noiembrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

După această dată, până pe 23 noiembrie, va urma o alternanță de zile reci şi calde, conform estimărilor instituției citate.

Conform prognozei pentru perioada 10-23 noiembrie, va ploua în prima parte a intervalului, dar şi ulterior, după 15 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Banat

În Banat, până în data de 15 noiembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere, media maximelor urmând să urce de la 12 grade la aproximativ 16 - 17 grade.

Vremea va deveni caldă pentru această perioadă.

Media minimelor termice, însă, va scădea de la 7 grade, la 1 - 3 grade.

Ulterior, cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci şi calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză şi după data de 15 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Crișana

Şi în Crișana, media maximelor termice va fi în creștere, de la 11 grade în prima zi, până în jurul a 15 grade în data de 15 noiembrie.

În același interval de timp, temperaturile minime se vor situa, în medie, între 2 şi 4 grade.

Ulterior, este probabil că va urma o alternanță de zile reci şi calde, temperaturile urmând să se situeze atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Va ploua în prima zi de prognoză şi temporar după data de 15 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Transilvania

În Transilvania, în prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 11 şi 13 grade. Media minimelor va scădea de la 7 grade în prima noapte, până în jurul valorii de -2 grade în ultimele nopți din săptămâna menționată.

Ulterior, cel mai probabil, va urma o alternanță de zile reci şi calde, cu temperaturi atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar vor fi precipitații la începutul intervalului şi după data de 15 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Maramureș

Până la mijlocul lunii noiembrie, în Maramureș valorile termice din timpul zilei vor fi în creștere, media maximelor urmând să atingă, de la 10 grade, la aproximativ 13 - 14 grade.

Vremea va deveni caldă pentru această perioadă. Media minimelor termice va scădea de la 5 grade până în jurul valorii de 0 grade.

Ulterior, se vor succeda zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Precipitațiile sunt prognozate local în primele zile şi pe arii mai extinse şi cu intensitate mai mare după data de 15 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Moldova

În Moldova, până spre finalul primei săptămâni de prognoză, media maximelor termice se va situa în general între 11 şi 13 grade.

Media minimelor va scădea de la 8 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele nopți din săptămână.

Ulterior, zile reci vor alterna cu cele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar, vor fi precipitații în primele zile ale intervalului şi, din nou, începând cu data de 16 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Dobrogea

În Dobrogea, vremea se va răci până în data de 13 noiembrie. Media maximelor va scădea de la 18 la 13 grade, iar cea minimelor, de 13 la 5 grade.

În următoarele două zile se va încălzi ușor și, cel mai probabil, se vor succeda zile reci cu zile mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile şi din nou după data de 16 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Muntenia

În Muntenia, valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până în data de 15 noiembrie.

Media maximelor va fi în general de 13 - 14 grade. În același timp, media temperaturilor minime va scădea de la 10 grade în prima noapte, până în jurul valorii de 2 grade în ultimele nopți din prima săptămână a intervalului de prognoză.

În cea dea doua săptămână, vor alterna zile reci cu zile mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în primele zile şi din nou după data de 16 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Oltenia

În Oltenia, în prima săptămână, media maximelor termice se va situa în general între 12 şi 15 grade, iar media minimelor va scădea de la 10 grade în prima noapte, până spre 1 - 2 grade în următoarele.

Ulterior, gradul de incertitudine al prognozei va fi foarte ridicat, dar cel mai probabil, se vor succeda zile reci cu unele mai calde, iar temperaturile se vor situa atât peste, cât şi sub mediile climatologice specifice celei de a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Temporar va ploua în prima zi şi după data de 16 noiembrie.

Prognoza pe regiuni. Cum va fi vremea la munte

La munte, vremea va fi schimbătoare.

Vor fi alternanțe de zile reci şi zile mai plăcute termic, media maximelor termice urmând să se situeze între 4 şi 10 grade, iar cea minimelor în jurul pragului de îngheț.

Vor fi precipitații, temporar, în primele trei zile şi din nou, după data de 15 noiembrie.