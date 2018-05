Gunoiul, băieți!

In urma cu un an, colegii de la "In premiera" se imputeau, la propriu, stand in mirosul pestilential al zecilor de gropi de gunoi pe care le filmasera ca sa puna cap la cap o mega-ancheta. Pe scurt, au demonstrat cu imagini, cifre si marturii cutremuratoare ca murim sufocati si poluati de resturi de tot felul, in vreme ce oamenii care ar fi transformat gunoiul in, de pilda, kerosen pentru avioane mureau si ei cu tot cu investitii de milioane de euro in fabrici de reciclare. Asta, lasand la o parte apele infestate si pulberile cancerigene cu care ne-am imbacsit fara sa stim sanatatea si viata.



Coloane de camioane, ale unor smecheri din judete, inconjoara si azi in km Romania, de doua ori, ca sa care gunoiul din orase si comune spre...niste gropi odioase. Nu spre ....locuri unde resturile s-ar transforma in produse care sa aduca bani tarii si sa ne scuteasca in felul asta de imaginile de lumea a treia cu depozitele unde se strang deseurile.



De ce tin sa va reamintesc ancheta celor de la "In premiera." Pentru ca m-am sufocat azi sa vad motivul pentru care liberalii au atacat-o pe Dancila cu plangere penala. Tradare? Eu nu zic ca nu e. Intreb doar de ce niciun liberal n-a facut plangere penala criminalilor care au tinut blocat un an si jumatate Planul National de Gestionare a deseurilor? Era conditia pentru accesarea a 350 de milioane de euro, bani care ar fi facut din tara asta, mai repede, un loc mai curat. Cu presuni uriase pe cap, vicepremierul Gratiela Gavrilescu a reusit sa inchida 14 depozite din cele 68 cate fumega in Romania. Motivul oficial: erau neconforme. Motivul? Erau niste bombe cu ceasul ticaind in urechile romanilor. Repet: cu presiuni uriase pe cap. De ce niciun liberal nu a facut plangere penala criminalilor care au blocat angajarile in sanatate, de au murit copii arsi de vii, nesupravegheati conform standardelor UE? De ce niciun liberal nu a facut plangere penala criminalilor care au distrus Institutul Cantacuzino, de am importat si importam, cand nu cersim, tone de vaccinuri , odata, branduri romanesti.



E simplu. Pentru ca au afaceri, impreuna cu baietii de la putere, in toate domeniile pe care le-am atins. Iar tradarea este a tuturor. Exercitiul democratic al...plangerii penale pentru inalta tradare e corect. Cand nu e facut doar dintr-o meschina miza politica, departe de interesul celor multi. Altfel, e, pur si simplu, gunoi in ochi.