Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, față în față pentru Capitală. Ce avantaj are Ciucu?

2 minute de citit Publicat la 13:14 12 Noi 2025 Modificat la 13:18 12 Noi 2025

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, față în față pentru Capitală. Colaj Foto: Agerpres

Ultima fază a campaniei pentru Primăria Bucureștiului: bătălia se joacă între cei doi favoriți, în timp ce Drulă și Alexandrescu pot afecta echilibrul final. Lupta pentru Primăria Capitalei intră în faza decisivă. Sondajele prezentate de partidele politice conturează o imagine clară: competiția reală se dă între Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Daniel Băluță, edilul Sectorului 4.

În a doua jumătate a clasamentului, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu încearcă să recupereze terenul pierdut și să își consolideze bazele electorale. Paradoxal, ambii acționează ca un balast pentru favoriți: Drulă poate eroda voturile lui Ciucu în zona de dreapta, iar Alexandrescu ar putea atrage o parte din electoratul tradițional al PSD, în special din tabăra „suveranistă”, unde se regăsesc numeroși foști votanți social-democrați.

Băsescu avertizează dreapta: „Au căzut în plasa PSD-ului”

Deși ipoteza că Anca Alexandrescu rupe voturi de la Băluță este aproape ignorată în presă, riscul ca Drulă sa acționeze mai degrabă în favoarea PSD a fost semnalat, într-o formă echilibrată, chiar de fostul președinte Traian Băsescu:

„Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu, și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premisele ca dreapta să nu câștige alegerile. (...) Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune”, spune el.

Votul util și impresia de învingător

Cercetările sociologice arată că rezultatul final va depinde de cine reușește să își securizeze electoratul și să transmită imaginea câștigătorului.

Dacă Ciprian Ciucu va reuși să proiecteze această imagine, iar Cătălin Drulă va pierde din sprijinul USR, primarul de la Sectorul 6 are o șansă reală de a câștiga Capitala.

Majoritatea analiștilor constată că Ciprian Ciucu este singurul candidat din zona dreptei care poate aduna voturi și din zona liberală și din zona progresistă. În timpmce Cătălin Drulă nu poate lua voturi din bazinul PNL, Ciprian Ciucu poate capitaliza consistent din bazinul USR.

O eventuală retragere a lui Drulă, în cazul acesta, candidatul dreptei mai slab poziționat — așa cum a sugerat fără să nominalizeze Traian Băsescu — ar simplifica semnificativ calculele dreptei.

În tabăra cealaltă, Daniel Băluță trebuie să își consolideze voturile și să limiteze ascensiunea Ancăi Alexandrescu, care beneficiază de o televiziune implicată direct în campania sa. Băluță are însă și un dezavantaj. Anca Alexandrescu beneficiază de un vot de protest care se manifestă foarte puternic, iar sprijnul AUR poate consolida acest vot.

Primarul gospodar, profilul câștigătorului

Sondajele confirmă că alegătorii bucureșteni își doresc un „primar gospodar”, care să știe ce are de făcut din prima zi de mandat. În alegerile locale contează mai mult personalitatea candidatului decât partidul din spatele său. Bucureștenii vor un edil eficient, capabil să gestioneze un oraș aflat într-o stare precară.

Consultantul politic Cristian Hrițuc subliniază acest aspect într-o analiză recentă:

„Când vine vorba despre cine ar fi un primar mai bun, Ciucu are un avantaj față de Drulă datorită experienței. Dacă se va consolida imaginea că Ciucu are prima șansă în fața lui Drulă pentru a-l învinge pe Băluță, va beneficia și de votul util al bucureștenilor care nu vor un primar PSD la cârma orașului”, a spus el.

Hrițuc consideră, de asemenea, că intrarea în cursă a Ancăi Alexandrescu va însemna o scădere pentru Daniel Băluță.

Concluzie: imaginea câștigătorului decide votul

Bătălia pentru Capitală se va decide între candidații care reușesc să combine două percepții esențiale: primarul gospodar și câștigătorul credibil.

În acest joc de oglinzi electorale, Ciucu se va impune cel mai sigur în fața lui Drulă, iar Băluță în fața Ancăi Alexandrescu. Dar gradul de transfer de voturi va da câștigătorul.