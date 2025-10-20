Mesajul lui Mihai Gâdea pentru magistrați, după decizia CCR: "E multă furie în România. Mai ieșiți pe stradă și întrebați oamenii"

"Opinia publică este destul de scârbită. Doamnelor și domnilor magistrați, e o situație pe care, dacă nu o înțelegeți, mai ieșiți pe stradă și întrebați pe oameni", a spus Gâdea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Directorul Antena 3 CNN, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, a catalogat decizia CCR de a respinge reforma pensiilor speciale drept "un moment extrem de prost pentru toată lumea: prost pentru guvern, prost pentru Curtea Constituțională, prost pentru România". "Opinia publică este destul de scârbită. Doamnelor și domnilor magistrați, e o situație pe care, dacă nu o înțelegeți, mai ieșiți pe stradă și întrebați oamenii", spune el.

"Acest Guvern se află într-o situație extrem de neplăcută, a făcut un pachet de reforme, o chestiune pe care toată lumea o așteaptă de ani de zile, au fost câștigate alegeri cu promisiunea că se va pune capăt pensiilor speciale. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat astăzi, faptul că pensiile speciale rezistă în urma deciziei, este un moment, după părerea mea, extrem de prost pentru toată lumea: prost pentru guvern, prost pentru Curtea Constituțională, prost pentru România. Și sigur, e cineva care câștigă în toată această chestiune, cei care au aceste pensii uriașe. Însă opinia publică, părerea mea este că e destul de scârbită.

Cred că opinia publică trebuie să vadă asta, despre ce pensii vorbim. În momentul în care vorbim despre aceste pensii speciale, cred că trebuie să le și vizualizăm. Păi, dacă le vizualizăm, un beneficiar la primul punct, Legea 303 din 2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, este cineva care are o pensie de serviciu brută de 69.000 de lei.

Dacă ești un cetățean din România, că ești în mediul privat, că ești antreprenor, că ți-ai făcut o mică afacere, te chinui de îți sar creierii pe pereți. Probabil că mulți s-au uitat cam ce pensie există în România. Pensia minimă este 1.281 lei, pensia medie este de 2.700 lei.

Când cineva are 200 și ceva de euro și vede o pensie de peste 10.000 euro, e ceva de nedescris și nu poate schimba nimeni. Ce simt oamenii aceștia, ce gândesc? Și sigur că întrebarea este și de ce nu s-a reușit. Pentru că pare că există și o vină aici. Există o vină pentru că era nevoie de un aviz de la CSM, pe care Ministerul Muncii l-a cerut, e adevărat, în 22 august, însă l-a cerut suficient de devreme pentru a nu avea scuza că CSM-ul nu a dat avizul.

În această seară este multă furie în România și pe bună dreptate, pensiile speciale rezistă. Sunt sume de neimaginat într-o țară care nu își permite să plătească pe nimeni în felul acesta din bugetul de stat.

Sunt unul dintre cei care sprijină magistrații din România. Sunt unul dintre cei care sprijină în mod special magistrații, judecătorii și, desigur, avem nevoie și de niște procurori buni pentru a face dosare cum trebuie, pentru ca această ticăloșie, această hoție, corupție, cum vrem să o numim în România, să ajungă odată la un final. Însă, doamnelor și domnilor magistrați, e o situație pe care, dacă nu o înțelegeți, mai ieșiți pe stradă și întrebați-i pe oameni.

Într-o țară cu aceste pensii mici, pensia minimă și pensia medie, într-o țară în care oamenii o duc foarte rău, în care antreprenorii de abia supraviețuiesc, cine supraviețuiește de la o zi la alta cu aceste pensii speciale? Este imposibil. Este imposibil să poți să spui, domnule, asta este în regulă. Este imposibil.

E furie multă în această seară în această țară pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi și cred eu că trebuie să ne uităm și de ce a căzut acest pachet, cel puțin formal.

Formal, există un motiv, iar motivul este că nu s-a cerut. De fapt, s-a cerut, dar nu s-a dat acel aviz de la CSM, chiar dacă avizul era negativ", a spus Mihai Gâdea.