Radu Tudor: Acestea sunt numele miniștrilor și portofoliile probabile

În ceea ce privește numele miniștrilor, fiecare partid urmează să își aleagă, în forurile interne, titularii portofoliilor. Numele de miniștri vehiculate până acum în partide sunt:

PNL

Aparare – Nicolae Ciucă

Externe – Bogdan Aurescu

Finante – Lucian Heiuș / Ionel Dancă / Iulian Huțucă

Interne – Marcel Vela / Rareș Bogdan / Laurențiu Leoreanu

Educatie – Monica Anisie / Sorin Cîmpeanu / Raluca Turcan

Energie – Virgil Popescu

Agricultură – Adrian Oros

Cultura – Bogdan Gheorghiu

Munca – Violeta Alexandru / Robert Sighiartău / Emil Dumitru

***Secretar de stat pentru Relația cu Parlamentul: Nini Săpunaru

***PNL va avea și Secretarul General al Guvernului și ar putea primi rang de ministru

USR PLUS

Justiție – Stelian Ion (USR) / Ramona Strugariu (PLUS) / Dragoș Tudorache (PLUS)

Transporturi – Cătălin Drulă (USR)

Sănătate – Vlad Voiculescu (PLUS)

Economie, antreprenoriat și IMM – Claudiu Năsui (USR)

Cercetare, inovare și digitalizare –

Fonduri UE – Dan Barna (USR) / Cristian Ghinea (PLUS)

UDMR

Dezvoltare – Cseke Attila

Mediu – Tanczos Barna

Sport –