Dacă tu vrei să mori, cine sunt eu să mă opun?!

Am avut invitati peste 30 de medici renumiti, care au explicat cu lux de amanunte virusul, boala, posibilele evolutii, tratamentul care e disponibil, sansele de vindecare, impactul comorbiditatilor, imagini din spitale, de la ATI, de la UPU, sansele de supravietuire si bilantul infiorator al deceselor (peste 40.000).

In tot acest timp, o liota de indivizi s-au straduit din rasputeri sa submizeze efortul medical urias, sa-i injure pe medici, sa batjocoreasca vaccinul, tratamentele medicale, munca istovitoare din spitale si, mai presus de toate, vaccinul care te fereste in proportie de peste 90% de forme grave si deces.

Daca in fata acestei dileme fundamentale – viata si moarte – exista dispute, punandu-se in paranteze tot ce am invatat la scoala, toata educatia de acasa, tot ce ne-au spus parintii si bunicii nostri, inseamna ca am ajuns la un nivel horror de involutie societala.

Ni se spune cu tupeu, fara nici o jena, ca e dreptul lor sa puna la indoiala medicina, doctorii, spitalele, sistemul de urgenta, tot. E un tsunami de pacienti care se iau in gura cu medicii pentru tratamentele prescrise. Este, fara doar si poate, un balamuc extins, cu dimensiuni imposibil de anticipat.

Corect ar fi, cum bine spune Mircea Badea, ca cei care urla impotriva masurile medicale si a vaccinului sa inceteze, ei si familiile lor, sa mai ia vreun tratament pentru vreo boala. Cardiovasculara, neurologica, gastroenterologica, oridecare. Iar daca ajung in stare grava la spital, sa plateasca tot pana la ultimul leu. Nu gratuitate pe tratament de zeci de mii de euro, care sunt platite apoi din taxele si impozitele noastre.

Daca noi asa am fost educati, sa luptam pentru viata tinand cont de toata evolutia stiintei si civilizatiei, de ce sa ne consumam atat de mult daca ceilalti n-au acelasi sistem de valori? Spuneam ieri, 40000 morti inseamna 400 de avioane prabusite, fiecare cu 100 de oameni la bord, fara supravietuitori. Ar fi fost alta reactie?

Dupa 500 de zile de informari pe baze stiintifice despre pandemie, dupa ce statul a pus la dispozitie vaccinul gratuit si locul in care sa te vaccinezi, am ajuns si la peste 400 de morti pe zi. Nici in Afganistan nu era bilantul asta. El se apropie mai degraba de cel de-al 2 lea Razboi Mondial.

Am utilizat toate argumentele posibile pentru o fiinta rationala.

Dar daca tu vrei sa mori, cine sunt eu sa ma opun?!

PS: Iata si apelul disperat al Colegiului Medicilor, destinat, evident, celor care au suflet, creier si compasiune pentru semenii lor. Cei care protesteaza impotriva medicilor si propaga in social media si mainstream media gunoiul anti medical, n-au organ sa perceapa ce scrie mai jos :

”Dragi bucureşteni, Dragi români,

Nouă, corpului medical, ne este din ce în ce mai greu să facem faţă valului de îmbolnăviri de COVID-19 atât în rândul populaţiei, cât şi în rândul nostru, al cadrelor medicale.

Ultimele zile ne arată un sistem medical întins la maximum şi ajuns la limită, mai ales pe zonele unde se tratează pacienţii COVID-19. Zi de zi asistăm la tragedii: pacienţi care mor, familii aflate în suferinţă, medici ajunşi la capătul puterilor, pacienţi şi cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 care au nevoie de îngrijiri medicale. Iar numărul este foarte mare”, au transmis, miercuri, medicii din Bucureşti, în documentul intitulat ”Strigăt de disperare”.

Medicii consideră că gradul scăzut de vaccinare în rândul populaţiei reprezintă, poate, şi un eşec în ceea ce priveşte încrederea care trebuie să existe între corpul medical şi populaţie.

”Medicina este ştiinţă, iar ştiinţa înseamnă cercetare, schimb de experienţă, schimb de idei, discuţii pro şi contra, pentru ca la final rezultatul să însemne binele comun. Astăzi, ştiinţa şi medicina bazată pe dovezi ne spun, inclusiv prin vocile forurilor internaţionale de referinţă în domeniul sănătăţii, că vaccinarea reprezintă unul dintre instrumentele importante pentru gestionarea cât mai eficientă a pandemiei de COVID-19.

DA, şi o persoană vaccinată se poate îmbolnăvi.

DA, şi o persoană vaccinată poate dezvolta forme severe ale infecţiei cu SARS-CoV-2. DAR proporţia acestor cazuri este mult mai mică în rândul persoanelor vaccinate faţă de cele nevaccinate”, au mai transmis medicii.

"Această scrisoare deschisă nu este doar un alt apel aruncat în eter. Este un strigăt de disperare, al nostru, al corpului medical bucureştean, prin vocea Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, pentru ca dumneavoastră, populaţia din Bucureşti, dar şi populaţia României în ansamblul său, să reflectaţi la informaţiile transmise”, au adăugat medicii.

Aceştia vorbesc despre situaţia din spitale: ”DA, suntem disperaţi, pentru că zi de zi pierdem sute de pacienţi care mor în spitalele româneşti. DA, suntem disperaţi pentru că oricât de multe eforturi am face, această boală parşivă ne ia pacienţi. DA suntem disperaţi pentru că de multe ori suntem în faţa acestei boli dezarmaţi şi cu mâinile goale. Şi DA, suntem disperaţi, pentru că, din păcate, de prea multe ori am auzit: Nu pot să respir… Nu sunt vaccinat… Zilnic vorbim cu colegi care ne spun că nu ştiu ce să mai facă”.

Medicii afirmă că mor tineri şi vârstnici, cu sau fără boli asociate.

”Ne mor pacienţi tineri, ajung copii în secţiile de ATI, mor oameni cu comorbidităţi, mor oameni fără comorbidităţi. Suntem la răscruce şi cred că doar un efort comun, al nostru şi al dumneavoastră, poate face să plafonăm şi să stopăm acest val al pandemiei de COVID-19. Ştiinţa ne spune astăzi că prin vaccinare şi prin respectarea măsurilor de protecţie putem lupta mult mai eficient cu această pandemie. Acest apel este născut din suferinţa care se simte şi se trăieşte în unităţile medicale care tratează pacienţi COVID-19 şi este scris cu responsabilitatea unor oameni care pun ştiinţa şi medicina bazată pe dovezi pe primul plan”, se mai arată în document.

Continuarea, pe blogul lui Radu Tudor

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal